Brockeler Verein lädt zum Mühlentag am 21. Mai ein

Gerd Krüger, Vorsitzender des Mühlenvereins, erwartet am Pfingstmontag wieder viele Besucher in Brockel.

Brockel - Von Tobias Woelki. Hinter die Kulissen geschaut: Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 21. Mai, öffnet der Mühlenverein Brockel seine Türen für interessierte Besucher. „Wir werden die Mühle bis 18 Uhr für unsere Gäste offen halten. Jeder Besucher kann sich die Technik der Mühle von den Müllern Gerhard Dittmers und Werner Mattick erklären lassen“, kündigt Vereinsvorsitzender Gerd Krüger an. Zu sehen sind neben der Technik des Mahlens von Getreide auch weitere Arbeiten eines Müllers wie das Instandhalten und Warten der Mechanik.

Bei Windflauten trieb die Mühle in der Vergangenheit das Mahlwerk mit einer Dampfmaschine an. Deren Betrieb erläutern die beiden Maschinisten Manfred Mierwald und Fritz Jahn ausführlich. Mit einem Open-Air-Gottesdienst am Pfingstmontag startet der Aktionstag vor der Mühle. „Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf die Unterstützung des Wettergotts, aber wir sind auf alles vorbereitet“, so Krüger.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und endet etwa gegen 11 Uhr. Die Predigt hält Pastor Ralf Altebockwinkel. Nach Abschluss der Andacht öffnen die Mühle und das Gerätemuseum ihre Türen. Ab diesem Zeitpunkt sind Getränke, Erbsensuppe, Würstchen und belegte Brötchen erhältlich, teilen die Veranstalter mit. Kaffee und Kuchen werden am Nachmittag angeboten.

Der Mühlenverein Brockel wurde 1993 gegründet. Krüger: „Unsere Aufgabe ist es, dieses einmalig historische Denkmal, der Region und der Nachwelt zu erhalten.“ Als der Verein die Mühle übernommen habe, sei das Bauwerk in einem katastrophalen Zustand gewesen, sagt er. „Sehr viel wurde durch die Mitglieder in Eigenleistung erbracht, um die Mühle in den jetzigen Zustand zu versetzen. Wir erfreuen uns heute wieder einer funktionierenden Mühle.“

Ohne öffentliche Zuschüsse und privater Spenden wäre dies sicherlich nicht gelungen. Die laufenden Kosten für die Unterhaltung der Mühle werden durch die jährlichen Mitgliedsbeiträge des Mühlenvereins teilweise gedeckt. Detlef Rasch zeigt anhand eines Mühlenmodells die Funktionsweise. Und: „Wir brauchen jede helfende Hand. Interessierte sind stets willkommen. Wir suchen für die Zukunft des Vereins weitere Mitglieder, die sich ehrenamtlich einbringen möchten.“