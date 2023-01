Regional & Nachhaltig: Melanie Behrens kombiniert Blumen mit antiken Details

Melanie Behrens kreiert in ihrer Werkstatt aus frischen Blumen und antikem Geschirr etwas Neues. © Glaschke

Was tun mit antiken Suppenschüsseln und Terrinen? Melanie Behrens aus Hemslingen haucht in ihrer Blumenwerkstatt den historischen Schätzen mit frischer Floristik neues Leben ein – und vermarktet die Ergebnisse digital von der heimischen Garage aus.

Hemslingen – „Es muss nicht immer neu sein. Nichts ersetzt den Charme der Erinnerung.“ Davon ist die gelernte Floristin und Gärtnerin Melanie Behrens überzeugt. Sie ist sich sicher, dass gerade Blumen dazu geeignet sind, alten Kostbarkeiten ein neues Leben einzuhauchen. Bei ihr bekommen Suppenschüsseln, Terrinen und vieles mehr eine zweite Chance. Das spart Geld und schont die Umwelt.

Zwei Jahrzehnte lang hatte die kreative Blumenliebhaberin von einem eigenen Unternehmen geträumt – einer eigenen Blumenwerkstatt, in der sie ihre Vorstellungen von Floristik umsetzen konnte. In dem Haus, das vor vier Jahren gekauft wurde, nahm der Plan Gestalt an. „Die Hauptmotivation kam von meinem Mann und einem Freund“, erinnert sie sich. „Melli, wenn nicht jetzt, wann dann?“

Sie machte sich daran, die notwendigen bürokratischen Schritte in die Wege zu leiten und funktionierte die ehemalige Garage um, die bis dahin nicht einmal eine Stromversorgung hatte. Mit vereinten Kräften verwandelte die Familie sie mit Paletten, Sperrmüll und viel Kreativität in eine Blumenwerkstatt. „Wir haben zuerst die Werkstatt realisiert. Im Haus sind wir noch nicht fertig, das musste warten.“ Melanie Behrens ist stolz darauf, dass so viele helfende Hände den Plan gemeinsam umgesetzt haben.

In der Pandemie setzte sie auf Mundpropaganda und vermarktete ihre Blumen und Gestecke digital. So baute sie sich im Lockdown einen festen Kundenstamm aus der Bevölkerung in der Umgebung auf – und der hielt ihr auch darüber hinaus die Treue. Dieser Erfolg ließ schnell neue Pläne entstehen. Die Geschäftsfrau mit dem grünen Daumen plant, in Zukunft täglich öffnen zu können. Dafür müssen allerdings erst weitere Räumlichkeiten geschaffen werden.

Ihre Werkstatt hat sich Melanie Behrens in einer alten Garage eingerichtet. © -

Dem Umweltgedanken wird sie treu bleiben. Müllvermeidung ist ihr ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund bietet sie einen individuellen Service an: So können Kunden ihre alten Porzellanschätze aus Omas Vitrine bei ihr abgeben und bepflanzen lassen. Auf diese Weise entstehen ganz persönliche Geschenke, die einen Hauch von Nostalgie verbreiten.

Eine Verkaufstheke aus alten Paletten und ein aufgemöbeltes altes Küchenbüffet sorgen für eine einladende Atmosphäre im Laden. Obwohl die Blumenwerkstatt abseits am Ende von Hemslingen in Richtung Bellen sehr versteckt liegt, ist am einzigen Öffnungstag der Woche reger Betrieb. Über ihr jeweils aktuelles Angebot hält sie ihre Kunden immer donnerstags in einer Whatsapp-Gruppe am Laufen. Auch individuelle Bestellungen nimmt Behrens über diesen Kanal entgegen. Auf diese Weise kann sie dafür sorgen, dass möglichst wenig übrigbleibt. Auch das ist ein sinnvoller Umgang mit Ressourcen, denn sie kauft nur das, was auch benötigt wird.

Neue Serie: Müllvermeidung ist Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Die meisten verstehen darunter, Rohstoffe zu verwenden, die natürlich nachwachsen. Menschen wollen ihre knappen Ressourcen nicht verschwenden. In der aktuellen Krise um das Gas ist leicht zu erkennen, dass eine Verknappung alle Lebensbereiche empfindlich einschränkt. Doch Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema für die Industrie. Die Verantwortung liegt auch beim Verbraucher. Zahlreiche Möglichkeiten der Nachhaltigkeit sind noch nicht ausgeschöpft. Ein Umdenken braucht Zeit, doch der Startschuss ist bereits gefallen. Das Gebot der Stunde heißt, Müll zu vermeiden. Das hat mehrere Effekte. Einerseits wird verhindert, dass die Müllberge auf der Erde weiter anwachsen. Auf der anderen Seite wird vermieden, dass neue Produkte produziert werden. Für Herstellung und Transport werden wichtige Rohstoffe genutzt. Die Vermeidung von Müll stellt eine Schonung der Ressourcen dar. Im Jahr 2020 entstanden nach Angaben des Statistischen Bundesamts in der Europäischen Union pro Kopf 505 Kilogramm Müll. Damit sind alle Haushaltsabfälle sowie Sondermüll und Sperrmüll erfasst. In Deutschland waren es 632 Kilogramm pro Kopf. Die Deutschen sind damit Spitzenreiter. In der Serie „Regional & Nachhaltig“ möchten wir Möglichkeiten vorstellen, noch stärker auf die Nachhaltigkeit zu achten. Dazu freuen wir uns auch auf Tipps: Wer sich also mit Müllvermeidung befasst oder in seiner Umgebung jemanden kennt, der eine gute Idee umsetzt, kann der Redaktion gern einen Hinweis geben.