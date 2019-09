Ein Meilenstein

Sanierung des Schützenhauses in Söhlingen mit EU-Mitteln

+ Das Dach vom Schützenhaus in Söhlingen soll mit EU-Fördermitteln aus der Hohen Heide energetisch erneuert werden. Fotos: Leeske

Behningen/Söhlingen - Von Henning Leeske. Gerade feierten die Söhlinger noch am vergangenen Samstag ihr Erntefest, schon stehen große Baumaßnahmen im zentralen Treffpunkt des Dorfes an. Das Schützenhaus Söhlingen soll ein neues Dach bekommen. Die energetische Sanierung wird nach ersten Kalkulationen 33 900 Euro kosten. Dazu kann sich der Schützenverein Söhlingen auf eine Förderung in der Höhe von 70 Prozent freuen. Denn die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der Hohen Heide hat auf ihrer vergangenen Sitzung einstimmig der Förderung mit EU-Mitteln aus der Strukturhilfe der Europäischen Union zugestimmt. 18 984 Euro werden daher von der Hohen Heide gefördert, 2 373 Euro übernehmen jeweils das Land Niedersachsen und die Gemeinde Hemslingen als öffentliche Kofinanzierung. Die Söhlinger Schützen müssen demnach Eigenmittel in Höhe von etwa 10 000 Euro aufbringen.