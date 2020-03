Die Mehrheiten ändern sich

Bothel - Von Tobias Woelki. Die Zusammensetzung im Samtgemeinderat Bothel wird sich ändern. Anlass ist der Ratssitzverlust von Carolin Muschter (WSB), da sie nicht mehr in der Samtgemeinde Bothel wohnt. Wenn der Samtgemeinderat zu seiner nächsten Sitzung morgen um 19 Uhr im Rathaus zusammenkommt, beschäftigt der sich nicht nur mit dem Sitzverlust der ehemaligen WSB-Ratsfrau, sondern mit der politischen Erosion der WSB. „Als Verwaltung haben wir alle Kandidaten der WSB nacheinander gefragt, ob sie für den frei gewordenen Sitz nachrücken.

Alle auf der Liste haben der Verwaltung gegenüber erklärt, dass sie den Sitz nicht übernehmen. Damit bleibt der WSB-Sitz bis zur Kommunalwahl im kommenden Jahr unbesetzt“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle auf Nachfrage. „Es ist schade, dass die Gewählten auf der WSB-Liste das Mandat nicht annehmen möchten. Dadurch ändern sich die Mehrheitsverhältnisse im Samtgemeinderat. Bisher war es dort immer ein gutes Miteinander“, so Eberle.

Die CDU-Fraktion mit ihren elf Ratsmitgliedern als größte Fraktion prescht nun vor und möchte im Rahmen des Kommunalrechts ihre Mehrheit in der Gremienarbeit abgebildet sehen. „Uns geht es immer um Sachpolitik. Wir wollen näher am Bürger sein und durch die geänderten Mehrheitsverhältnisse mehr politische Gestaltungskraft haben“, begründet Lothar Sause, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Samtgemeinderat, die von der CDU eingereichten Anträge mit dem Ziel, „die politische Gestaltungskraft gerade zu rücken“, so Sause.

So beansprucht die CDU im Samtgemeindeausschuss, der nicht öffentlich tagt und Verwaltungsfragen vorberät, statt drei nun vier Sitze. Damit würde die SPD einen Sitz einbüßen. Auch die Zahl des Vorsitzes in den Fachausschüssen will die CDU ändern. Derzeit hat die CDU den Vorsitz mit Ludger Brinker im Schulausschuss und mit Ursula Hoppe im Finanzausschuss inne. Der CDU steht ein weiterer Vorsitz zu. Welchen sie im Wahlverfahren in der Sitzung greift, darüber möchte der CDU-Fraktionsvorsitzende sich noch nicht äußern. „Das werden wir in der Ratssitzung sehen“, schmunzelt Lothar Sause.

Henry Gerken (SPD) hat den Vorsitz im Feuerwehrausschuss, Gabriele Hornhardt (WSB) den Vorsitz im Planungs- und Umweltausschuss. Während in der Vergangenheit die Parteien im Feuerwehrausschuss konstruktiv im Sinne der Feuerwehren gut zusammenarbeiteten, verliefen die Diskussionen im Planungsausschuss oftmals zwischen CDU auf der einen und der Vorsitzenden Gabriele Hornhardt (WSB) auf der anderen Seite kontrovers.

Vor diesem Hintergrund bleibt offen, ob die CDU dem ehemaligen CDU-Mitglied Gabriele Hornhardt den Vorsitz im Planungsausschuss überlassen wird.