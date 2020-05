70 Masken für die Botheler Brandschützer

Bothel – Die Familie Große aus Bothel hat den Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr jetzt 70 Behelfsmasken genäht und an Ortsbrandmeister Oliver Große übergeben. Die roten Masken werden nun bei Einsätzen genutzt, schreibt Pressesprecher Dennis Preißler. Der sonstige Dienstbetrieb sei aufgrund der Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie weiterhin eingestellt.

Um möglichst für alle Einsatzkräfte eine Maske zu nähen, habe die Familie Teamwork bewiesen. Ortsbrandmeister Große habe die Materialien besorgt und sei in Rotenburg fündig geworden. Er habe mehrere Quadratmeter roten Stoff sowie 50 Meter Gummiband gekauft. Die Stoffmasken seien dann in Heimarbeit an der Botheler Gartenstraße gefertigt worden. „Nun ist die Ortsfeuerwehr Bothel perfekt ausgestattet“, so Preißler. faw