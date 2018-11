Maschine macht Kleinholz aus der Traubenkirsche

Westerwalsede - Von Henning Leeske. Die privaten Waldbesitzer im Landkreis Rotenburg haben sich jetzt bei einer Vorführung im Wald zwischen Westerwalsede und Süderwalsede über eine moderne Methode informiert, den Baumbestand zu pflegen. Mit einem Mulcher wird nämlich das unerwünschte Unterholz kleingefräst und das Wachstum des wertvollen Baumbestandes gesichert.

Dabei ist der Kettenantrieb für den Waldboden sehr schonend, da sich die fünf Tonnen Gewicht während der Arbeiten auf viel Fläche verteilen und der Auflagedruck darum geringer bleibt. Der 80 PS starke Motor treibt eine Hochleistungshydraulik mit Fräse an, die Baumstämme bis zehn Zentimeter Durchmesser problemlos verarbeiten kann. Dadurch kann insbesondere die ungeliebte invasive Traubenkirsche aus den Beständen beseitigt werden und die Nährstoffe bleiben sogar im Wald zurück.

Bei der Pflege der jungen Laubwaldbestände, die teilweise noch mit dem Schutzzaun gegen Wildfraß versehen sind, kommt eine kleinere Version des Mulchers mit weniger als zwei Metern Breite zum Einsatz.

Zwischen den Reihen der neugepflanzten Laubbäume werden die selbstausgesäten Kiefern, Birken und natürlich die Traubenkirschen schnell und relativ kostengünstig entfernt, damit zum Beispiel die Erlen oder Ahornbäume weniger Konkurrenz im aufgeforsteten Wald haben und sich prächtig entwickeln können. Gerade für die Diversität des Waldes seien derartige Eingriffe notwendig, weil sonst die jungen Laubbäume von Kiefer, Traubenkirsche und Co. verdrängt werden würden, erklärten die anwesenden Förster den Waldbesitzern. Gerade die Erlen in dem besichtigten Forst bräuchten ihre Zeit, um sich gegen die Wuchskonkurrenz durchzusetzen. Erst nach einer Wachstumsphase in die Höhe dieser Baumart würde die Baumkrone mehr ausgebildet, wodurch das Unterholz mit mehr Schattenwurf im Zaum gehalten werde.

„Auch die Birke ist eine starke Konkurrenzvegetation, die in den gepflanzten Laubholzkulturen reduziert werden muss. Pro Hektar stellen aber rund 150 Birken kein Problem dar“, sagte Forstamtsleiter Nils Ermisch.

In der Jungbestandspflege müsse man jetzt aber die entscheidenden Weichen für die Zukunft stellen. So könne man sogar jetzt schon den Wald schonende Fahrwege für den Harvester zum selektiven Einschlag in Jahrzehnten schaffen.

Abschließend hatten die Waldbesitzer noch die Gelegenheit, zwei unterschiedlich bearbeitete Flurstücke zu besichtigen. Im ersten Stück wurde der Wald herkömmlich mit selektivem Einschlag von Hand und Pflanzung verjüngt, was sehr arbeitsintensiv ist. Den anderen Wald durchackerte ein sogenanntes TTS-Gerät, das den Waldboden in zwei Spuren bis zum Mineralboden aufreißt und gleichzeitig Samen einbringt.