Mangelnde Transparenz?

Kirchwalsede - Von Henning Leeske. Die Gemeinderäte gelten als Keimzelle der Demokratie. Also ist es auch dort ganz normal, Anträge einzubringen, um bestimmte Anliegen voranzubringen, sei es von der Opposition oder einer Mehrheit im Rat. Im Gremien von Berufspolitikern ist häufig das Stellen von Anträgen ohne jegliche Aussicht auf Annahme ein beliebtes Stilmittel, um auf Missstände aufmerksam zu machen oder um sich medienwirksam zu inszenieren.

Was geschah aber nun im Gemeinderat Kirchwalsede? Zum Antrag brachte Ratsfrau Gabriele Hornhardt (parteilos) einen Beschluss, dass die Fraktionen an wesentlichen Besprechungen der Verwaltung mit Entscheidungsträgern stets beteiligt werden. Folglich müssten Bürgermeisterin Hoppe, Verwaltung und die Fraktionen bei allen Themen des Rates die Besprechungen zur Vorbereitung der Beschlüsse gemeinsam fällen. Da wäre die eigentliche Entscheidung nur noch reine Formsache, ohne Beratungen in den Ausschüssen oder dem Gemeinderat selbst.

Würde ein derartiger Beschluss die Ausschussarbeit obsolet machen? Bürgermeisterin Ursula Hoppe (CDU) kommentierte den Wunsch Hornhardts jedenfalls mit dem Satz: „Dieser Antrag ist für mich wirklich harter Tobak“.

Denn damit würde sich die Arbeit in der Verwaltung vollkommen auf den Kopf stellen. Zwar wäre eine entsprechende Regelung rein theoretisch zulässig, aber die Aufgaben und die Kontrolle werde in der Kommunalverfassung ganz klar geregelt. „Ich bin wirklich bemüht, transparent zu arbeiten. Wenn du mal zu den Ausschüssen kommen würdest, würdest du das auch sehen“, so Hoppe weiter in Richtung Antragstellerin.

„Es geht um die Transparenz der Verwaltungsarbeit, zum Beispiel die Nutzung des Weges zur Biogasanlage“, begründete Hornhardt den Antrag. Die Intension sei keine Konfrontation.

Weiter nannte sie, dass andere Gemeinden in einem derartigen Dialog zum Beispiel verkehrsberuhigende Maßnahmen auf den Weg gebracht hätten. „Beim Thema Kindergarten musste jede Information aus der Nase gezogen werden“, bemängelte Hornhardt die Kommunikation.

In der weiteren Beratung empfahl Rolf Luttmann (Bürgerliste) Gabriele Hornhardt, den Antrag zurückzuziehen. „Das ist meine Entscheidung, was ich mit meinen Anträgen mache“, bekam Luttmann als Antwort, auch wenn Hornhardt den Antrag letztlich doch zu den Akten legte.

Hans-Jürgen Henke (CDU) forderte von der Antragstellerin ebenfalls mehr Beteiligung an den Ausschüssen ein und Bürgermeisterin Hoppe signalisierte abschließend die Bereitschaft, in den Fraktionen persönlich über die Verwaltungsarbeit zu informieren. „Ich warte nur auf eure Einladung“, so Hoppe.