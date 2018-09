Führende Politiker wollen Konstrukt Samtgemeinde behalten

Bothel - Von Jens Wieters. Friedrich Lüning (Bürgerliste) hat mit seiner Idee, einen Arbeitskreis prüfen zu lassen, ob eine Samtgemeinde noch zeitgemäß oder eine Einheitsgemeinde nicht besser arbeiten würde, in der Region Bothel für Aufsehen gesorgt. Aber führende Kommunalpolitiker und auch einige Bürgermeister erteilen dem Kirchwalseder Mitglied des Samtgemeinderats überwiegend eine Absage.

Jochen Hestermann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Westerwalsede, hat „sehr gute Erfahrungen mit der Samtgemeinde gemacht“. Vielleicht könne bei einem Außenstehenden der Eindruck entstehen, dass Verwaltungsarbeiten doppelt gemacht würden, aber letztlich würden Gemeinden und Samtgemeinden eng und gut miteinander kooperieren. „Und wir als kleine Mitgliedsgemeinde haben das Heft des Handelns selbst in der Hand, können unseren Haushalt eigenständig aufstellen und damit auch entscheiden, was wo im Dorf gemacht wird“, so Hestermann, der darum auch keine Notwendigkeit sieht, dem Lüning-Antrag zu folgen.

Gleiches gilt für Rolf Lüdemann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Brockel: „Die Auftragsfindung liegt immer bei den Mitgliedsgemeinden. Die gebe ich natürlich nicht aus der Hand.“ Eine Umwandlung der Samtgemeinde in eine Einheitsgemeinde würde nach Lüdemanns Ansicht nur dazu führen, dass ein Grundzentrum wie beispielsweise Bothel aufgebaut werde, aber die Dörfer drumrum „hinten runter fallen würden“. Und das würde bei den in etwa gleich großen Gemeinden sicherlich sauer aufstoßen. Insofern halte er nichts von einer „Fusionitis“ , wie sie aktuell auch bei größeren Betrieben angestrebt wird: „So lange ich Bürgermeister der Gemeinde Brockel bin, wird es keinen Weg zu einer Einheitsgemeinde geben.“ Lüdemann schränkt aber auch ein: „Vielleicht werden wir in 20, 30 Jahren umdenken müssen, wenn das Land bestimmt, dass kleinere Verwaltungseinheiten aufgelöst werden müssen und wir alle unter Verwaltungsgemeinschaft Rotenburg geführt werden.“

Heidi Röhrs (SPD), Mitglied im Samtgemeinderat, betont, dass jeder Antrag eines Kollegen beraten werden müsse, „auch, um zu ermitteln, ob unsere Samtgemeinde ein alter Zopf ist“. Eine Arbeitsgruppe sei sicher hilfreich. Gleichzeitig müsse die Frage aber in den dazugehörigen Gemeinden diskutiert werden, um dort ein Meinungsbild zu erhalten. „Problematisch ist sicherlich die Frage, ob bei einer Einheitsgemeinde die beteiligten Außenorte nicht zu kurz kommen. Meine Schwestern sitzen in Ortsräten der Einheitsgemeinde Neuenkirchen. Dort kommt sehr oft das Gefühl auf, dass der Kernort bevorzugt wird.“

Kirchwalsedes Bürgermeisterin Ursula Hoppe (CDU) hat eine klare Meinung: „In einer Samtgemeinde haben die Mitgliedsgemeinden eigene Planungs- und Finanzhoheiten, die nicht so einfach aufgegeben werden sollten. Die jetzige kleinteilige Struktur mit Entscheidungskompetenz ist bürgernah und persönlich geprägt. In Kirchwalsede trägt dies dazu bei, dass viele Aufgaben ehrenamtlich, unkompliziert und kostengünstig gelöst werden. Deshalb halte ich das Einsparpotenzial bei einer Umwandlung nicht für automatisch gegeben.“ Die Grundvoraussetzung für eine Reform sei, dass die Mitgliedsgemeinden ihre Selbstauflösung beschließen. „Das kann ich mir nicht vorstellen“, so Hoppe.

Lüning hatte auch gemutmaßt, dass es immer schwieriger werde, ehrenamtliche Politiker zu finden. Hoppe beobachtet hingegen eine Aufbruchstimmung, was Kandidaten betreffe: „Die Menschen merken, dass Demokratie nicht von allein funktioniert, sondern dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss.“ Heinz Meyer, parteiloser Bürgermeister in Bothel, bestätigt zwar, dass sein Amt „mittlerweile fast ein Full-Time-Job ist, den Ehrenamtliche kaum noch ausführen“ könnten, aber er ist dafür, dass die Eigenständigkeit der Gemeinden bleibt: „Denn nur so können wir selbst bestimmen und die Entscheidungen werden nicht woanders getroffen.“