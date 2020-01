Das letzte Lied ist gesungen

Kirchwalsede - Von Tobias Woelki. Der letzte Ton ist verklungen, das letzte Lied gesungen: Nach 58 Jahren hat sich der Gemischte Chor Kirchwalsede zum Jahreswechsel aufgelöst. Damit verschwindet ein Stück Kirchwalseder Dorfgeschichte in die Chronik. „Es hat geschmerzt, denn es ist uns nicht leicht gefallen. Schweren Herzens haben wir uns vom Verein verabschiedet“, berichtet Liesa Stammer, die letzte Vorsitzende des Gemischten Chors.

Aber letztlich habe die Vernunft über das Bauchgefühl gesiegt, weil es im Verein zuletzt einfach an Aktiven sowie an der Leitung gefehlt habe. „Die Mitgliederversammlung hat im vergangenen Oktober nach einiger Diskussion die Auflösung beschlossen“, so die ehemalige Vorsitzende.

Der letzte Vorstand mit Liesa Stammer, dem zweiten Vorsitzenden Horst Geiger, der Kassenwartin Renate Ludewig und der Schriftführerin Anne Groth haben die Tür des Gemischten Chors Kirchwalsede damit endgültig geschlossen. „Wir haben keinen Chorleiter mehr gefunden. Von unseren Mitgliedern sind die meisten weit über 70 Jahre alt und zum Schluss hatten wir nur noch 27 Sänger.“ Zum Vergleich: „Zu den Glanzzeiten lagen wir bei 40 Mitgliedern“, sagt Liesa Stammer.

18 Jahre hat Chorleiter Rene Clair dirigiert und die Kirchwalseder musikalisch vorangebracht. Doch weil sich Clair beruflich verändern wollte, hatte er seinen Chorleitervertrag gekündigt. Stammer: „Wir haben Nachfolger gesucht, aber keinen gefunden. Auch fehlten bei uns einige Stimmlagen, besonders Bässe.“

Ein Gefühl von Traurigkeit schwingt in ihren Stimmen, wenn Liesa Stammer und Anne Groth sich an die vergangenen Jahrzehnte erinnern. Denn 1961 hoben die Damen und Herren den Chor aus der Taufe. Stammer und Groth waren als junge Frauen bereits damals dabei, „weil wir schon unser ganzes Leben Spaß am Singen haben. Darum ist es richtig schlimm, dass es den Chor nicht gibt.“

Mehr als 30 Sänger haben den Verein gegründet. „Der erste Chorleiter hieß Heinrich Jarck und war Lehrer an der Volksschule“, erinnert sich Liesa Stammer. „Wir haben uns jeden Montag in der Gaststätte getroffen. Die Gemeinschaft war gut. 47 Jahre haben wir während der Volkstrauertage gesungen, 2019 zuletzt.“

Das Repertoire des Chors und welches Lied zu welchem Anlass gesungen wurde, wurde immer gemeinsam entschieden. „Das Programm reichte von Kirchenliedern bis Popsongs und Musical-Melodien“, betont Anne Groth.

Vor Rene Clair hatte Willi Fern aus dem Landkreis Verden den Chor geleitet. Er war 25 Jahre dabei und damit der Chorleiter mit der längsten Karriere in Kirchwalsede. Aus Altersgründen hatte Fern seine Tätigkeit beim Chor, der in der Regel bis zu drei Konzerte im Jahr gab und bei vielen Anlässen in der Region auftrat, beendet. Und jetzt? „Einige unserer Mitglieder haben sich anderen Chören angeschlossen. Bei vielen besteht der Wunsch, sich in Kirchwalsede regelmäßig zu treffen – auch ohne Verein“, so Stammer.