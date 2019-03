Lernen leicht gemacht

Bothel - Von Henning Leeske. Die Wiedau-Schule Bothel hat sich den potenziellen neuen Fünftklässlern mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt. Zahlreiche Schüler und Eltern haben die Möglichkeit genutzt, sich ein eigenes Bild von der Bildungseinrichtung zu machen. Kaum hatten sie das Schulgebäude betreten, wurden sie schon die sogenannten Schulscouts durch ihre Oberschule geführt.

Zum Beispiel zeigte Maja aus der neunten Klasse alle interessanten Sachen und berichtete von vielen Aspekten des Unterrichts. So nutzen die Schüler den Medienraum für den Fremdsprachenunterricht. Dort können die Schüler Englisch und Französisch lernen und werden durch neuen Lernmedien unterstützt. Genau wie im Computerraum, der mit vielen Rechnern die Möglichkeit bietet, Präsentationen oder Referate vorzubereiten.

Schon etwas lauter ging es da im Musikzimmer zu, wo allerhand Instrumente ausprobiert oder auch gezielt erlernt werden können. Unterwegs war noch Zeit für das kleine Mathequiz mit der Schatztruhe für die richtigen Kombinierer. In den Fachräumen Biologie, Physik und Chemie standen die anderen Naturwissenschaften im Fokus und anhand von Versuchen konnte bei den Grundschülern das Interesse für die Fächer geweckt werden.

Bei den Biologen bestaunten die Besucher Teichwasser unter dem Mikroskop, in der Physik galt es mit dem richtigen Schaltkreis den Klassenraum zu erleuchten und die Diffusion von unterschiedlichen Farbstoffen war ein chemisches Experiment, das bunte Ergebnisse erzielte. Nach leckeren Pfannkuchen roch es in der Küche der Hauswirtschaft, weil dort Hauswirtschaftslehrerin Sabine Willbrandt-Meyer mit den Schülern die leichten Schmankerl zubereitete. „Bei jedem Gericht, das die Schüler selber kochen, bleibt nichts übrig“, berichtete die Lehrerin von der Motivation der Schüler. Natürlich werde auch in der Ernährungslehre viel über die Lebensmittel an sich vermittelt.

In der Aula stellten sich außerdem die Technik-AG, der Schüleraustausch mit Tschechien, der Förderverein und die Berufsorientierung vor. Richtig Austoben konnten die Besucher sich in der Sporthalle, wo ein Bewegungsparcours aufgebaut war. Fürs leibliche Wohl sorgten die Kinder mit ihren frischen Crepes und Waffeln. Denn neben den Gästen waren auch sehr viele erfahrenen Oberschüler auf den Beinen, um ihre Schule zu präsentieren. „Unsere Besucher können auch Mitmachübungen absolvieren, um die Schule gut kennenzulernen, weil die Kids sich bei uns wohlfühlen sollen“, sagte Lehrerin Melanie Schubert. Daher sei auch gerade das Konzept mit den Scouts erfolgreich, weil die Schüler sich mit fast Gleichaltrigen austauschen können. „Wir freuen uns, dass so viele Jugendliche von uns mitmachen“, so Schubert. Über die genauen Anmeldeformalitäten und Termine informierte Schulleiterin Annemarie Dollinger die Eltern. Dabei gehe es oft um die weitere Perspektive nach der Schule, wenn die Jugendlichen sich mit dem Schulabschluss in der Tasche entscheiden müssten. „Manche müssen wir überzeugen, doch eine Ausbildung zu beginnen und vermitteln auch durch Praktika erste Hilfestellungen“, sagte Dollinger, „weil der weitere schulische Weg eben nicht für alle der richtige Weg ist“.

Auf jeden Fall warb Scout Maja von ihrer Schule in den höchsten Tönen. „Ich würde immer wieder auf die Wiedau-Schule gehen“, sagte sie.

