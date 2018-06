Bothels Altbürgermeister Keller erinnert sich an einen besonderen Zeugniseintrag

Bothel - Heute bekommen die Schulkinder ihre Zeugnisse und das wird entweder für Freude oder auch manchmal für einen etwas holprigen Ferienstart sorgen. Ganz ähnlich war das vor langer Zeit auch beim Botheler Altbürgermeister Karl-Hans „Kalle“ Keller – aber natürlich in jungen Jahren. „Im Betragen gab es ,mangelhaft‘, ebenso im Kunstunterricht.“

Ob der spätere Polizeibeamte sein eher flegelhaftes Verhalten zum Anlass nahm, mal darüber nachzudenken und schließlich eine Karriere als Ordnungshüter anzustreben, lässt der Botheler offen.

Aber der noch junge Kalle Keller wurde schon in der dritten Klasse auf die Probe gestellt. „Unser Lehrer Egelkamp hatte zum Kunstunterricht Lehm mitgebracht, und wir sollten eine Skulptur daraus formen. Nach mehreren Versuchen riss bei mir der Geduldsfaden, und ich schmiss den Lehmklumpen mit einem lauten Klatsch einfach an die Tafel. Petzen gab es damals auch schon, und schon flog ich aus dem Klassenzimmer“, erinnert sich Keller.

Dann musste er bis zum Ende des Unterrichts dort auf dem Flur ausharren. Zum Glück lief ihm dabei nicht der Rektor über den Weg. „Sonst hätte ich vielleicht noch eine körperliche Züchtigung bekommen“, berichtet der heutige Pensionär.

Die Geschichte mit dem Lehm blieb an ihm kleben

Aber eine heftige Strafe gab es auch so: Denn er musste 100-mal ins Schulheft schreiben: „Ich darf nicht mit Lehm werfen.“ Natürlich gab es zu Hause auch Ärger, und drei Monate später stand dann der Lehmzwischenfall im Zeugnisheft. „Mein Vater war natürlich ziemlich sauer über mein Verhalten.“

Die anderen Schülerstreiche, die er mit seinem Kumpel ausgeheckt hatte, blieben zum Glück ohne Folgen für den jungen Keller. 1964 hat er dann sein Abitur gebaut.

Der gebürtige Westfale wurde 1951 in der katholischen Mauricio-Schule in Ibbenbüren eingeschult und genoss unter dem strengen Regiment der damaligen Lehrer die schulische Bildung in allen Facetten der Nachkriegszeit. „Nach der Heiligen Messe zur Einschulung mussten wir alle mit unseren Müttern quer durch Ibbenbüren zu einer der beiden katholischen Grundschulen marschieren. Es gab aber auch eine evangelische Grundschule in der Stadt.“

Statt Klassenfahrten wurden Ausflüge gemacht

Trotz der Lehmaktion kam Keller in den Grundschuljahren ganz gut zurecht. „Manchmal gab es Tagesausflüge zum Schlittenfahren oder in den Zoo. An mehrtägige Klassenfahrten nach London oder Paris war damals kurz nach dem Krieg gar nicht zu denken“, so Keller.

Nach bestandener Aufnahmeprüfung begann er seinen Polizeidienst in Nordrhein-Westfalen, wechselte aber später zur Landespolizei Niedersachsen und wurde nach Bothel versetzt, wo er heute den Ruhestand genießt. - lee