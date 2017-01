Leben in Hemsbünde ist begehrt

Hemsbünde - Lang, lang ist’s her, dass in Hemsbünde Bauland ausgewiesen wurde. Nach einer langen Pause will die Gemeinde nun ein neues kleines Baugebiet an der Koppelstraße nahe des Ortskerns schaffen. 20 Häuser können dort entstehen.

„Mit der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde haben wir einen starken Partner gefunden, der als Erschließungsträger die Erschließung und die Vermarktung der Grundstücke übernimmt“, verkündet Hemsbündes stellvertretender Bürgermeister Ludger Brinker. Es wird höchste Eisenbahn, denn: „Die Nachfrage nach Bauland ist bei uns enorm. Immer wieder erhalten wir als Gemeinde Anfragen von jungen Leuten, die in Hemsbünde wohnen und einen Platz für die Familie suchen“, weiß Brinker.

Mit dem neuen Baugebiet „Zum kühlen Grund“ würden jetzt 20 vollerschlossene Baugrundstücke in einer Größe von 689 bis 1 077 Quadratmeter entstehen. Der Preis pro Quadratmeter liege zwischen 75 und 80 Euro. Ab Sommer diesen Jahres wolle die Sparkasse mit dem Vertrieb beginnen, voraussichtlicher Baubeginn sei dann im Herbst, lässt der Verwaltungsmann wissen. Interessierte Bauwillige könnten sich schon heute bei der Sparkasse registrieren lassen.

woe