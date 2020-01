Lange Leitung: Chaos beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116 117

Unmut im Landkreis Rotenburg

+ © dpa Die Telefonnummer 116117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes war am Wochenende aufgrund der Umstellung zu einem Dienstleister überlastet. © dpa

Worth - Abends um zehn Schmerzen im Bauch? Morgens um fünf kein Gefühl mehr in den Beinen? Eigentlich Fälle für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Schnell die 116 117 wählen und man bekommt bereits nach wenigen Sekunden den diensthabenden Arzt an die Strippe. So war es bisher. Seit dem Jahreswechsel ist es allerdings anders – der Gesetzgeber hat das Prozedere der medizinischen Versorgung außerhalb der Praxiszeiten der niedergelassenen Ärzte nämlich grundlegend geändert. Jetzt ist ein Call-Center der Firma Sanvartis in Duisburg vorgeschaltet „Und diese Änderung ging gleich am ersten Wochenende gründlich in die Hose“, sagt Franziska Meyer-Hesselbarth aus Worth.