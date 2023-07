Rotenburgs Landvolk-Chef über Ernte und Klima: „Man fängt an, vorzusorgen“

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Je nach Frucht fällt die Ernte in diesem Jahr gut oder schlecht aus. Entscheidend sind die kommenden Wochen. © Schritt

Teilweise extrem war das Wetter in den vergangenen Wochen und Monaten. Für die zu erwartende Ernte ergibt das teils sehr gute Aussichten. In anderen Bereichen kann der Ertrag allerdings durchwachsen ausfallen, so Landvolk-Vorsitzender Christian Intemann im Interview.

Bothel – Auf lange Sicht gesehen kann man das Wetter in den vergangenen Wochen durchaus als wechselhaft beschreiben: Lange Dürrephasen wechselten sich mit Starkregen und schweren Gewittern ab. Das hat natürlich auch Folgen für die Landwirtschaft. Während die ersten Felder bereits abgeerntet sind, wirkt sich die Witterung jetzt vor allem auf die späten Früchte aus. Wir haben Christian Intemann, den Vorsitzenden des Landvolkes Rotenburg-Verden, befragt, wie die Ernteaussichten sind. Außerdem berichtet er, wie seine Kollegen und er sich auf Extremwetter-Ereignisse einstellen.

Herr Intemann, vor Kurzem hat es viel geregnet, jetzt scheint wieder die Sonne. Als Laie möchte man meinen, die Ernte 2023 wird gut. Was sagen Sie?

Jein. Wir haben immer noch die Trockenheit im Mai und Juni im Schlepptau. Da konnte man zum Ende schon sehen, dass die Getreidesorten, die ein bisschen später dran sind wie der Roggen, darunter gelitten haben. Die Gerste war schon eher in der Abreife, war quasi fertig, da hat die Trockenheit nicht viel geschadet. Aber der Roggen war noch mitten in der Kornfüllung, da fehlte vorher schon das Wasser. Das, was jetzt geregnet hat, war für ihn einfach zu spät.

Auf der anderen Seite hat der Mais zuletzt gefühlt über Nacht einen ordentlichen Schub gemacht.

Das definitiv. Beim Mais mache ich mir im Moment noch keine Sorgen. Als die Trockenheit war, waren die Pflanzen noch relativ klein und brauchten nicht so viel Wasser. Als sie dann angefangen haben, erste Trockenschäden oder -stress zu zeigen, kam der Regen.

Können Sie einschätzen, wie die diesjährige Ernte im Vergleich zu den vergangenen ist?

Das ist sehr unterschiedlich. Bei der Gerste erwarten wir eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Ernte. Der Roggen wird eher unterdurchschnittlich, der Weizen auch – der hat noch stärker gelitten. Gerade bei den früheren Kartoffelsorten hat man gesehen, dass sie ein bisschen kleiner waren. Für die normale Kartoffelernte denke ich, dass der Regen doch noch rechtzeitig kam. Es kommt jetzt auf den weiteren Verlauf an: Wenn wir jetzt noch sechs Wochen Trockenheit haben, war es das auch mit der Kartoffel.

Christian Intemann aus Bothel ist Vorsitzender des Landvolks Rotenburg-Verden. © Röhrs

Nun beeinflusst nicht nur das Wetter die Ernte. Was gibt es da noch, dass Ihnen in diesem Jahr Sorgen macht?

Dieses Jahr speziell noch nichts, aber wir beobachten die weiteren Einschränkungen des chemischen Pflanzenschutzes. Im Bereich Krankheiten und Schadinsekten werden die Mittel immer weniger und die Auflagen immer höher. Das bringt natürlich ein enormes Risiko mit sich. Wenn ich auf den Raps schaue und dort eine Horde Rapsglanzkäfer durchgeht, dann sind 50 Prozent des Ertrages ganz einfach weg. In diesem Jahr sind Kartoffelkäfer auch ein ganz großes Thema geworden – jahrelang gab es die nur hier und da.

Die Gegenprobe: Was entwickelt sich erfreulich?

Jetzt zu Beginn der Ernte haben wir die Zeit, sie auch einzufahren. Wir haben jetzt die drei, vier Tage Sonne, wo die Gerste ohne Probleme in Ruhe abgeerntet werden konnte. Wenn sich das so weiterentwickelt, bin ich da ganz hoffnungsvoll. Aber da reden wir wieder über das Wetter.

Wenn man den Blick auf das Bundesgebiet lenkt, sind die Erwartungen an die Ernte unterschiedlich. Wie stehen wir in der Region Rotenburg da?

Durchschnittlich, muss ich sagen. In den letzten Jahren waren immer mehr Starkwetterereignisse zu verzeichnen – also extreme Hitze aber auch extreme Gewitterschauer. Das war jetzt auch im trockenen Mai und Juni zu sehen. Wir im Südkreis haben da wenig Regen gehabt, in anderen Bereichen Niedersachsens gab es schonmal einen Schauer. Da konnte man es den Kulturen immer sehr gut ansehen. Von einem Schauer nach extremen Hitzen werden wir auch immer abhängiger. Aber insgesamt ist das in ganz Niedersachsen total inhomogen.

Im Juni ging ein Video eines hessischen Bauern viral, dessen Ernte durch ein Unwetter zerstört wurde. Wie wahrscheinlich sind solche Meldungen hier?

Unser Vorteil ist, dass wir hier ein relativ flaches Gelände haben. Flutereignisse haben wir hier nicht zu erwarten. Aber bei richtigem Starkregen oder Hagel ist so eine Ernte auch mal futsch. Ernteversicherungen werden jetzt mehr abgeschlossen, damit man gegen Unwetter abgesichert ist. Beim Raps gibt es das schon länger, weil der sehr empfindlich ist. Aber es fängt jetzt bei anderen Kulturen ebenfalls an, dass man vorsorgt.

Beunruhigt Sie so etwas als Landwirt?

Da ich Rapsbauer bin, kenne ich das eigentlich schon eine Weile. Vor zehn Jahren gab es im Bereich Stemmen und Lauenbrück einen Totalschaden nach Hagel. Damals habe ich angefangen, auch meine anderen Kulturen zu versichern.

Unwetter wird es in Zukunft öfter geben. Gibt es mögliche nächste Schritte, um Ausfälle zu vermeiden? Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern auch um Ernährung.

Auf jeden Fall. Nur viel anderes werden wir nicht machen können. Wir werden keine großen Gewächshäuser oder Ähnliches bauen. Die Ausfälle sind immerhin nur lokal, auf einzelne Regionen beschränkt. Wir haben ja nicht flächendeckend in ganz Deutschland auf einmal Hagel und kompletten Ernteausfall. Auch züchterische Perspektiven gibt es da nicht; gegen Trockenheit schon, aber nicht gegen Starkregen und Hagel. Dagegen kann man nichts machen.

In jüngerer Vergangenheit war auch immer wieder von Wassermangel die Rede. Reagiert die Landwirtschaft auch darauf?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Gerade hier im Südkreis ist Beregnung immer mehr zum Thema geworden. Die zweite ist natürlich die Anpassung der Fruchtfolge, also mehr Früchte anzubauen, die besser mit Trockenstress klarkommen. Die dritte Möglichkeit ist der züchterische Fortschritt.

Wie kann ich mir das vorstellen?

Man versucht, die Pflanzen so zu züchten, dass sie schneller und tiefer wurzeln und dann mehr Wasser aus dem Boden generieren können. Immer ein unbeliebtes Thema: Man versucht im Bereich der Gentechnik die Pflanzen so zu manipulieren, dass sie eine stärkere Durchwurzelung des Bodens hinbekommen.

Der Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land hat eine Wasserampel eingeführt, die vor zu hohem Verbrauch warnt. Und wenn man gerade in Dürrephasen an einem Feld vorbei fährt, das beregnet wird, ärgert sich der eine oder andere vielleicht darüber. Gibt es aber überhaupt Möglichkeiten für einen Landwirt, Wasser einzusparen?

Bei 30 Grad tagsüber bewässern muss man nicht unbedingt machen. Das geht nachts sicher besser. Ansonsten ist die Beregnung auch nicht kostenlos. Man verschwendet da nichts, die Beregnungsmenge wird so angepasst, dass die Pflanze auch die Chance hat, das auch aufzunehmen. Man beregnet nicht mehr, damit das dann versickert oder so.