Wahl: Botheler Verwaltung trotzt Corona

Von: Jens Wieters

Volker Behr, Karin Schröder und Jacqueline Beglau haben ihre Feuertaufe bestanden und die Vorbereitungen für Landtagswahlen mit durch Corona dezimiertem Personal gemeistert. © Wieters

Ein Drittel der Verwaltungsmitarbeiter im Botheler Rathaus hat Corona. Dennoch hat das Wahlteam den Tag gemeistert.

Bothel – Kommt im Botheler Rathaus das Thema Wahlen ins Gespräch, deuten alle Mitarbeiter inklusive Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle mit dem Daumen nur auf eine Bürotür. Dort steht der Name Marion Bassen dran. Und die ist nicht nur Chefin des Ordnungsamts, sondern seit Jahrzehnten auch eine Koryphäe, wenn es um Wahllokale, Stimmzettel, Zahlen, Daten und Fakten geht.

Aber zur Landtagswahl am Sonntag musste die Verwaltung erstmals ohne Bassen den Tag wuppen. Corona hat nicht nur sie, sondern auch einen großen Teil der Belegschaft außer Gefecht gesetzt – und wieder inklusive Bürgermeister Eberle.

„Das ist schon der Super-Gau, dass es unsere Leute aus dem Ordnungsamt erwischt hat. Am Anfang habe ich echt ein bisschen Panik geschoben, dass wir das alles hinbekommen mit der Wahl“, spricht Eberle mit belegter Stimme durchs Telefon. Zehn Mitarbeiter seien es bis Donnerstag gewesen, die das Virus bekommen hätten, einer sei noch in der Nacht zum Freitag hinzugekommen. „Das war zunächst eine sehr große Herausforderung.“

Aber Eberles anfängliche Bedenken haben sich offenbar schnell in Luft aufgelöst, denn mit Karin Schröder, Jacqueline Beglau und Amtsleiter Volker Behr hätten sich drei Verwaltungsleute „so schnell und intensiv in die Materie Wahlen reingekniet, dass ich da nur sehr stolz drauf sein kann“, dankt Eberle seinem Team.

„Klar, für uns sind diese widrigen Umstände sicherlich nicht schön, aber wir sind alle ein Stück weit enger zusammengerückt, soweit es die bei uns aktuell geltenden Corona-Regeln zulassen“, sagt Bauamtsleiter Behr augenzwinkernd. Alle seine noch nicht erkrankten Kollegen würden in dieser besonderen Situation jetzt auch mal über ihren eigenen Aufgabenbereich hinwegschauen und andere Tätigkeiten erledigen. „Zum Glück ist das ja auch nur eine Landtagswahl mit nur einem Stimmzettel, bei einer Kommunalwahl wäre die Situation weitaus schlechter zu meistern gewesen“, so Behr.

Im Zimmer gegenüber steht das Telefon indes nicht still. Karin Schröder managt von dort aus alles, was mit den Wahlen an diesem Sonntag zu tun hat. Und ab und an ist dann auch mal Bassen am anderen Ende der Leitung. „Bei Fragen oder Unklarheiten kann die Unterstützung halt auch mal auf diesem Wege funktionieren.“ Im Vorfeld hatten Schröder und Behr natürlich auch die Aufgabe, die vielen Wahlhelfer darüber zu informieren, was in dem jeweiligen Wahllokal sein darf und was nicht. „Jetzt weiß ich, was es bedeutet, die 52 Seiten Beamerfolien durchzuackern und offene Fragen zu klären“, atmet Behr tief durch.

Die Wahlhelfer haben bei Schröder aber auch für weiteres Kopfzerbrechen gesorgt, das bis zum Samstag angehalten hat: Viele fallen aus, Ersatz musste her. Aber auch das Problem hat das Team gemeistert – sogar, als Schröder selbst am Sonntag die Segel streichen musste. „Aber wir haben noch jemanden aus der Verwaltung gefunden, der sofort eingesprungen ist“, so Eberle, der nur noch auf zwei Drittel seiner Mannschaft zurückgreifen kann. Er will sich auf jeden Fall „etwas Schönes“ für sein Rumpfteam ausdenken.