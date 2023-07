Landesbehörde lässt Botheler Bundesstraße sanieren

Von: Henning Leeske

Nach kurzer Reparatur fräst „Lucia“ weiter. © LeesKe

Mit „Lucia“ über die B 71, so könnte man die anstehenden Bauarbeiten romantisch umschreiben. Diese sorgen allerdings für eine Vollsperrung in der Samtgemeinde Bothel.

Hemsbünde/Brockel – Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 71 zwischen Hemsbünde und Brockel haben begonnen. Das bedeutet für die Autofahrer und Radfahrer einen Umweg in Richtung Soltau ab der Ortschaft Hemsbünde. An den ersten beiden Tagen der Tiefbaumaßnahme wird der Asphaltbelag des Radweges auf der 4,2 Kilometer langen Strecke weggefräst. Deswegen sind von Beginn an riesige Baumaschinen in der Baustelle unterwegs und kein Durchkommen für andere Fahrzeuge möglich. Außerdem nutzt der Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land die Gelegenheit der Vollsperrung, um an mehreren Stellen alte Schieber im Leitungsnetz unmittelbar an der Bundesstraße zu wechseln. Die Baustellkoordination hat so gesehen gut funktioniert, weil die 350 PS-starke Fräse zuerst am ersten Schieber dem Asphalt zu Leibe rückte. Dadurch konnten die Fachleute des Wasserversorgungsverbandes schnell das erste Loch buddeln und zügig ihre Arbeiten kurz vor Brockel abschließen.

Schließlich hatte die Asphaltfräse „Lucia“ auf Höhe der Gaststätte in Wensebrock ihre ersten Ausfälle, weil der Notausschalter am Bushalteschild hängen blieb. Der Maschinenführer konnte die kleine Reparatur jedoch selber schnell durchführen, so dass alles im Zeitplan blieb.

Der Schieber im Trinkwassernetz wird getauscht. © Leeske, Henning

Lucia fräst ab

Im Anschluss werde der Straßenbelag der Hauptfahrbahn die nächsten Tage von „Lucia“ abgefräst und auf die Kipplaster verfrachtet. Der abgehobelte Straßenbelag werde dann zur Wiederaufbereitung in ein Mischwerk kutschiert.

Bis zum 11. August werden die Straßenbauer der Tiefbaufirma Matthäi den neuen Asphalt auf die viel befahrene Bundesstraße aufbringen. Im Anschluss werde auf diesem Teilstück der Verkehr wieder freigegeben. Allerdings folgen danach die anderen beiden Teilstücke im Kreuzungsbereich in Brockel von der B 71, Bahnhofstraße und Kurze Straße sowie die Strecke von Hemsbünde bis nach Rotenburg. Diese Bauarbeiten sollen insgesamt bis Mitte September andauern, wodurch weitere Straßensperrungen erforderlich würden. In Summe sollen die Baumaßnahmen rund 1,5 Millionen Euro kosten.

Auch für Radfahrer ist der Weg versperrt. © Leeske, Henning

Wichtige Verbindungsstraße wird voll gesperrt

Bis dahin bleibt die wichtige Verbindung in der Samtgemeinde Bothel voll gesperrt und sämtliche Kraftfahrzeuge sowie Radfahrer müssen der Umleitung U22 über Bothel folgen. Die Sperrung bis zum 11. August beginnt jeweils ab der Hemsbünder Dorfstraße und ab der Bahnhofstraße in Brockel.

In der Gegenrichtung aus Brockel sollen die Autofahrer die Umleitung 33 beachten. Die Umleitung betrifft auch den Busverkehr, wodurch die betroffenen Haltestellen in der Baustelle bis zur Beendung der Bauarbeiten nicht bedient werden. „Daher werden die Arbeiten in den Schulferien durchgeführt, weil so der Schulbusverkehr nicht beeinträchtigt wird“, teilte die Sprecherin Anna Pajak von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Verden mit. Zudem gebe es in der Urlaubszeit weniger betroffene Berufspendler.

Auch andere Reparaturen werden umgesetzt. © Leeske, Henning