Kreative Ideen gesucht

Kirchwalsede, Hemsbünde, Bothel, Brockel im Dorfentwicklungsprogramm

+ Startschuss für die Dorfentwicklung Walsede-Wiedau: Rolf Lüdemann (v.l.), Dirk Eberle, Ursula Hoppe, Siegfried Dierken. Heinz Meyer und Manfred Struck. Fotos: Wieters

Bothel - Von Jens Wieters. All das, was Vereine, Privatpersonen, kirchliche Organisationen oder auch die Gemeinden Kirchwalsede, Hemsbünde, Bothel und Brockel schon immer mal vorhatten, aber die Ideen und Projekte aufgrund fehlender finanzieller Mittel verschieben mussten, rückt jetzt in greifbare Nähe. Denn Siegfried Dierken, Chef des Verdener Amts für regionale Landesentwicklung, hat am Dienstagmorgen im Botheler Rathaus den Bürgermeistern der vier Kommunen die offizielle Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm überreicht.