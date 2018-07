Kommunen planen Widersprüche

Bothel - Von Henning Leeske. Das Landesbergamt hat die Reststoffbehandlungsanlage der Firma Exxon in Bellen genehmigt. Gegner überlegen jetzt gemeinsam, wie der Bau verhindert werden kann.

So hatte Bothels Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle, die Leute eingeladen, die schon während der Anhörung im vergangenen Frühjahr ihre Einwände formuliert hatten, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Und Eberle hat einige Punkte in der Genehmigung gefunden, wo die Gegner ansetzen könnten. So sei der baurechtliche Teil wegen großer Torflinsen im Untergrund neu zu bewerten. Auch die Lagerzeit der Reststoffe sei unzureichend geregelt worden, und es tauche auch ein Exxon-Antrag auf, wonach mehr als 50 Tonnen Reststoffe pro Jahr behandelt werden sollen. „Der Schwellenwert für eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist eben genau 50 Tonnen. Dennoch heißt es in der Genehmigung, dass diese Grenze nur knapp überschritten werde und darum die Prüfung nicht notwendig sei“, schimpfte Eberle am Mittwochabend.

Weiter kritisierte er den geringen Abstand der Anlage zum FFH-Gebiet am Trochel sowie die Transporte durch den Wald. Das Wasserrecht sei ebenfalls interessant, weil das Bergamt lapidar festgestellt habe, dass das Regenwasser kein Problem darstelle. „Die Gutachter dafür bestellt der Konzern Exxon, weil er als Verursacher auch die Rechnung zahlt“, sagte Eberle und äußerte sein Unverständnis darüber.

„Es gibt viele Faktoren in der Genehmigung, die noch unklar sind“, sagte Oliver Kalusch, Experte für die Genehmigungen solcher Anlagen vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz. Er wies auf die großen Unterschiede bei den Widerspruchsgebühren in den Bundesländern hin. „In manchen zahlen die Bürger maximal 200 Euro. Warum werden in Niedersachsen gleich 3000 Euro gefordert? Das könnte private Anlieger vom Widerspruch abhalten.“

In weiteren Schritten wollen Brockels Bürgermeister Rolf Lüdemann (CDU) und Dirk Eberle abstimmen, welche Kommune gegen welchen Teil der Genehmigung Widerspruch einlegt. Die Gemeinde Brockel hat bereits einen Anwalt für das Baurecht beauftragt, aber die Samtgemeinde ist für den Brandschutz zuständig. „Am sinnvollsten wäre es, die gleiche Kanzlei zu beauftragen“, sagte Eberle und kündigte an, die Gremien entscheiden zu lassen. „Umweltverbände sind auch gefordert, gegen den umweltrechtlichen Teil rechtlich vorzugehen“, so Lüdemann. Carolin Muschter aus Worth kritisierte den „Zynismus“ in der Genehmigung, dass bei einem Schadensfall in Bellen der Kollateralschaden geringer sei, als in einem Gewerbegebiet.