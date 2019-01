Kollege Roboter hat niemals frei

Riekenbostel – Von Henning Leeske. Die wenigsten Verbraucher von Milchprodukten ahnen wahrscheinlich, dass durch den modernen Kuhstall von heute Roboter tuckern oder Automaten jede Kuhzitze einzeln reinigen, die Milch abpumpen und das Euter sogar wiedererkennen. Mittlerweile sind in vielen Milchviehbetrieben die täglich wiederkehrenden Vorgänge stark automatisiert, wodurch digital arbeitende Maschinen den Landwirten viele Alltagstätigkeiten abnehmen.



So auch im Betrieb der Familie Neumann in Riekenbostel, die im vergangenen Jahr die goldene Olga für den besten Milchviehbetrieb Niedersachsens überreicht bekam. „Ich schaue natürlich auch selbst in den Stall, ob alles läuft, aber die Maschinen nehmen uns einen Großteil der täglichen Arbeit ab, die sonst viel Zeit kosten würde“, sagte Chefin Ina Neumann. Der autonome Futterschieber zum Beispiel ist in Neumanns Stall nämlich dafür zuständig, dass das Futter immer wieder an das Fressgitter geschoben wird, hinter dem sich die Kühe frei bewegen können. Sonst würden die Tiere einen Teil ihrer Nahrung selbst nicht mehr erreichen. Diesen Roboter können Neumanns entweder per Smartphone-App steuern oder im autonomen Modus quasi selbstständig seine Runden drehen lassen. Dann fährt er wie von Geisterhand gesteuert zur Ladestation, wenn der Akku mal wieder Saft braucht. Bei Fehlern meldet sich der Futterschieber über die App und mahnt beispielsweise eine Reinigung der Ladekontakte an. Währenddessen beseitigt sein kleiner Bruder den Kuhmist, indem er alles in die Spalten schiebt, was hinten bei den Tieren rauskommt.

Um die wertvolle Milch aus den Eutern der Kühe kümmert sich bei den Neumanns ein Melkroboter, der mit einem optischen Sensor die Zitzen scannt und vor dem Melken intensiv reinigt. Jede Kuh hat ein Halsband mit Chip, wodurch der Roboter erkennt, welches Tier gerade zum Melkstand kommt. Denn jedes Tier wird bis zu viermal täglich gemolken. Als Anreiz dient leckeres Futter, das beim Melkvorgang im kleinen Trog wartet. Deswegen versuchen einige tierische Leckermäuler, noch häufiger zum Melken zu kommen, was der Computer aber erkennt, das Futter verwehrt und den Vorgang abbricht. Falls eine Kuh nur drei Striche hat, wie der Fachmann die Zitzen nennt, erinnert sich das Gerät ebenfalls daran und sucht nicht ewig nach der vierten Zitze.

Der Melkvorgang löst eine Reihe von Analysen zur Qualitätssicherung der Milch aus. „So wird die Farbe des Lebensmittels kontrolliert und bei Abweichungen automatisch umgeleitet, damit sie nicht in den gekühlten Tank gelangt. Außerdem werden die Temperatur, die Menge und sogar Fett- und Eisweißgehalt automatisch gemessen“, informiert Ina Neumann. Alle Daten würden gespeichert und damit gleichzeitig die Gesundheit jeder Kuh analysiert. „Dass die Kühlkette digital überwacht wird, ist schon lange eine Selbstverständlichkeit“, sagt Jochen Neumann, der ein Fachmann für die Roboter im Kuhstall ist.

Zusätzlich hat jede Kuh einen Transponder am Hals, der die Aktivitäten der Tiere elektronisch mit Mikrofon und einer Art Schrittzähler misst und an das Computersystem meldet. Dadurch könne festgestellt werden, ob eine Kuh Probleme hat und wenig frisst oder sie einfach einen Bullen sucht. Das sind alles Push-Meldungen, die der Computer dem Tierhalter nach einer Analyse von selber auswirft. Dann kommt das Bullenanpaarungsprogramm im Büro des Betriebs zum Einsatz, das den idealen männlichen Partner für die Kuh vorschlägt und schon kann die Samenportion des Bullen mit dem besten Genmaterial für die Milchkuh bestellt werden.

Als Fazit nennen die Neumanns die Digitalisierung eine große Erleichterung für den alltäglichen Betrieb und eine große Sicherheit für die hohe Qualität des sensiblen Lebensmittels, das sie täglich produzieren. „Die Milchkühe lieben einen regelmäßigen Tagesablauf und die Maschinen optimieren ihn, weil denen Tageszeit und Jahreszeit egal sind“, so Ina Neumann. „Bei aller Technik muss ich aber jederzeit bereit sein, mich selbst um die Tiere zu kümmern, es sind schließlich Lebewesen.“