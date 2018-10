Königin der Lüfte ist wieder Zuhause

Bothel - Lara sitzt zwar ganz ruhig auf dem mannshohen Holzklotz, in den sie mit ihren messerscharfen Krallen greift. Sie beobachtet aber jede Bewegung des Fremden. Überschreitet der die unsichtbare Grenze von etwa zwei Metern, duckt sich Lara ein wenig, hält ihre Flügel bereit und schaltet damit quasi in den Angriffsmodus. „Lieber nicht so dicht rangehen. Sie ist zwar nicht aggressiv, aber zurzeit ziemlich nervös“, sagt Robert Peters, der froh ist, dass sein Steinadlerweibchen überhaupt da sitzt, wo es gerade sitzt.

Denn vor einigen Tagen war dem Botheler Hobbyfalkner ganz schön der Schreck in die Glieder gefahren. Lara war verschwunden – und das ganze zwei Tage lang. „Sie hat einen Außensitz, auf dem sie sich tagsüber aufhält, wenn wir nicht im Training sind“, sagt der Abschleppunternehmer. „Abends fliegt sie selbstständig in ihre Voliere, wo sie die Nacht verbringt.“

So weit, so gut – aber nicht an jenem Sonntagabend. „Wir haben auf dem Grundstück ein paar Tannen gefällt, die vom Borkenkäfer befallen waren. Der Krach der Kettensäge hat sie wohl nervös gemacht. Aus ungeklärten Gründen hat sie ihre Fußleine gelöst und ist davon geflogen“, erinnert sich Peters an den Abend. Sofort habe er sich ins Auto gesetzt, um den Greifvogel zu suchen. Bei einer Flügelspannweite von rund 2,2 Metern ein erfolgversprechendes Unterfangen. „Bei Riekenbostel habe ich sie noch einmal gesehen und dann nicht mehr.“ Die Hoffnung, dass Lara irgendwo auf dem heimischen Gelände sitzen würde, hatte sich ebenfalls schnell zerschlagen. „So war sie zwei Nächte auf sich allein gestellt und musste sich auch selbst versorgen“, berichtet der 58-Jährige. Über verschiedene Nachrichtenkanäle kam dann am Dienstagabend der erlösende Anruf von einem jungen Mädchen aus der Nachbarschaft, dass Lara auf einem Feld auf einer erlegten Beute sitzen würde. Peters fuhr hin und nahm den rund 5,4 Kilogramm schweren Vogel wieder in seine Obhut.

„Jetzt müssen wir erst einmal wieder Stück für Stück den Freiflug und das Landen auf einem von mir gewünschten Punkt trainieren. Vor ihrem Ausflug war das einfacher, denn sie wusste ja nicht, was sie von Natur aus alles kann – sprich Überleben in Freiheit“, erläutert Peters.

Der hatte das imposante Tier in einem Alter von rund drei Monaten aus einem Nachlass eines befreundeten Falkners übernommen. Lara ist keine Handaufzucht, sondern wurde unter der Aufsicht ihrer Eltern flügge. „Darum war sie Menschen gegenüber sehr scheu. Da muss man dann mit viel Geduld herangehen, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.“

Vielleicht aus diesem Grund ist sie auch nur auf Peters fixiert, andere Menschen sollten dem braunen Gefieder besser nicht zu nahe kommen – was angesichts der bis zu fünf Zentimeter langen Krallen, dem scharfen Schnabel und den funkelnden Augen wohl auch niemand freiwillig in Erwägung ziehen wird. „So ist auch nur ganz selten ein Urlaub drin. Dann wird Lara in der Voliere gefüttert.“ Ansonsten stehen tägliches Freiflugtraining auf dem Stundenplan und Fahrten zu Falknertreffs. „Dort ist ein Adler gern gesehen, weil er schon ein anderes Kaliber ist als ein Habicht oder Falke“, sagt Peters, der Lara mit viel Rehfleisch füttert. Denn neben Kaninchen und Füchsen stehen in freier Wildbahn auch Rehe auf dem Speiseplan der Adler. Bis zu 15 Kilo schwere Beutetiere greifen sich die Steinadler, von denen es in Deutschlands Alpen etwa 70 Brutpaare gibt. Die Könige der Lüfte wurden nämlich vor Jahrzehnten noch intensiv bejagt. „Das ist zum Glück vorbei“, freut sich Peters, nimmt Lara auf seinen dicken Lederhandschuh und streichelt ihr zärtlich über das Federkleid. „Wer einen Vogel dieser Art hat, der hat echt einen Vogel. Aber schön, dass sie wieder da ist!“

Von Jens Wieters