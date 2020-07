König in der Kutsche, Musik vorm Heim

Brockel – Auch wenn sie kein Schützenfest feiern durften, an einer Tradition haben die Brockeler Schützen und Spielleute trotz Corona festgehalten: Es gab ein Ständchen für die Senioren des örtlichen Pflegeheims und auch die Mitglieder des Vereins bekamen ihren König mal wieder zu sehen.

„Alle wollten nicht auf ein Schützenfest verzichten, aber aktuell wird halt anders gefeiert“, erklärt Hedi Schöning, Leiterin des Spielmannszuges. Unter Genehmigung und Auflagen der Behörden hatte Schützenkönig Martin Cummerow eine Kutsche organisiert, die Erntemeister Klaus Tewes mit seinem Traktor mitsamt Schützenkönig durch den Ort steuerte und bei jedem Grundschützen mit Schützenfahne anhielt. Dann traten Mitglieder in Uniform vor das Haus, um den Schützenkönig und den Erntemeister zu begrüßen – auf Abstand natürlich.

Die Spielleute des Spielmannszugs zogen sich an dem Tag ebenfalls ihre Uniform an. „Als Mitglieder des Schützenvereins wollten wir ebenfalls unseren Beitrag leisten“, schildert Hedi Schöning. „Zwar durften wir nicht marschieren, aber dafür versammelten wir uns auf Abstand mit den Musikinstrumenten mitten im Ort vor dem Pflegeheim, um den Senioren ein Ständchen zu spielen. Das geschieht seit Jahrzehnten im Rahmen des Schützenfestes“, so Schöning. „Die Senioren fanden es klasse.“ woe