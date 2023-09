Klimaschutz: Botheler Verwaltung schaltet interaktive Ideenkarte frei

Klimaschutz: Verwaltung schaltet interaktive Ideenkarte frei

+ © Wieters Volker Behr und Sophie Brömer hoffen auf eine rege Teilnahme am Onlinetool zum Thema Klimaschutz. © Wieters

Sophie Brömer, Klimaschutzmanagerin in Bothel, startet eine Bürgeraktion, an der jeder teilnehmen kann, der Ideen zum Schutz des Klimas einbringen will.

Bothel – Klimaschutz geht alle an. Das weiß inzwischen jedes Kind. „Und ein Klimaschutzkonzept kann nicht die alleinige Aufgabe der Verwaltung sein“, sagt Sophie Brömer, seit Anfang des Jahres Klimaschutzmanagerin der Samtgemeinde Bothel. Und darum startet sie jetzt ein sogenanntes Onlinetool im Internet, in dem jedermann seine Ideen oder Anregungen einbringen kann, was man auch vor der eigenen Haustür tun kann, um das Klima besser zu schützen.

„Wir erhoffen uns dabei unter anderem auch kreative Beiträge zu den klassischen Themen wie Mobilität auf dem Lande oder Abfall und Konsum und Energiesparen“, gibt Volker Behr, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters schon mal einen kleinen Einblick in das digitale Werkzeug, das zur Auftaktveranstaltung Klimaschutz (siehe Infokasten) am 15. September auf der Website der Samtgemeinde freigeschaltet wird. „In dieser interaktiven Ideenkarte können alle Einwohner der Samtgemeinde ihre Beiträge für mehr Klimaschutz in unseren Dörfern einpflegen“, informiert Brömer, die bewusst ein „digitales niedrigschwelliges Angebot“ gewählt hat, „damit möglichst viele Menschen mitmachen und die Beteiligung entsprechend hoch ist“.

Und das sollten nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ sein, sondern jedermann könne dabei sein, denn Klimaschutz sei keine Frage der politischen Einstellung oder des Alters, weil jeder seinen Teil dazu beitragen könne. „Und seien es noch so kleine Schritte“, fordert Brömer zur Teilnahme auf. Denn oft genug gebe es im Alltag Situationen, bei denen die Mitbürger schon oft gedacht hätten, dass das Problem doch irgendwie anders gelöst werden könne. „Und genau für solche Ideen ist unser Onlinetool unter anderem auch gedacht.“

Auftaktveranstaltung In der Botheler Verwaltung wird aktuell intensiv an einem Klimaschutzkonzept gearbeitet. Dazu ist die Beteiligung der privaten, gewerblichen und kommunalen Akteure nötig. Dazu findet am Freitag, 15. September, ab 18 Uhr in der Mensa der Oberschule Wiedau-Schule in Bothel die Auftaktveranstaltung statt. Eingeladen sind alle Bürger, Vereine, Betriebe und sonstige Einrichtungen. Dann stellt die Klimaschutzmanagerin Sophie Brömer sich und ihre digitale Ideenkarte (siehe Text) vor. Mit dabei ist auch Professor Dr. Peter Lemke aus Lünzen, der für das Bremerhavener Alfred-Wegener- Instituts die Folgen des Klimawandels erforscht.

Volker Behr hofft vor allem auf die Teilnahme der jüngeren Generation. „Vielleicht werden in den Schulen während der Projektwochen Ideen entwickelt, die wir dann um umsetzen können.“ Denn rund sechs Wochen lang ist die Ideenschmiede zunächst am Start. „Dann gucken wir uns die gesammelten Anregungen gründlich an und schätzen ab, was sich realisieren lässt. Wir hoffen, dass wir möglichst viele von den vernünftigen Anregungen umsetzen können“, hat Brömer schon einen gewissen Ehrgeiz entwickelt.

Denn schließlich geht es auch ein Stück weit um einen kommunalen Wettstreit, denn ähnliche Bürgerbeteiligungen laufen auch in anderen Gemeinden mit einem Klimaschutzmanager in der Verwaltung. „Und dort auch bereits mit Erfolg. Und weil wird das Rad nicht neu erfinden müssen, haben wir die Idee einfach kopiert“, sagt Sophie Brömer, die mit ihren Kollegen aus den anderen Kommunen sehr gut vernetzt ist und sich regelmäßig austauscht. „Aber damit das Ganze zu einem Erfolg wird, brauchen wir möglichst viele Bürger, die mitmachen.“ Dafür werden aktuell in den Dörfern Flyer ausgehängt, die auf die Befragung und die Auftaktveranstaltung aufmerksam machen sollen.