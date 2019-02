Kleine Tiere, großes Übel

Der Harvester mit Sven Haar am Steuer erledigt die Arbeit in Sekunden. Fotos: Leeske

Hemsbünde - Von Henning Leeske. Der Borkenkäfer ist durch den trockenen Sommer 2018 schon vielerorts verbreitet und auch in der Samtgemeinde Bothel sind mehrere Käfernester von den Forstexperten ausgemacht worden. Nun muss ein Waldstück mit Fichten neben dem Sportplatz in Hemsbünde komplett gerodet werden, da dort ein starker Befall mit Kupferstecher, Buchdrucker und Co zu sehen war. „Wenn die Nadeln in der Krone schon braun werden, ist es eigentlich zu spät und man kann schon den Harvester bestellen“, sagt Revierförster Ulf Wahlers beim Ortstermin.

Die Population der gefräßigen Krabbler habe sich durch die Witterung im vergangenen Jahr zu einer echten Plage entwickelt, da die Insekten Trockenheit lieben und die Fichten bei der Wasserknappheit nicht genügend Harz bei einem Befall bilden können. Mit dem Baumharz würden die Nadelbäume sonst die Käfer gewissermaßen in der Rinde ertränken. Das Frühjahr mit Temperaturen dauerhaft über 18 Grad Celsius rückt immer näher, weswegen die Fichten nun umgehend entfernt werden müssen. Sonst würde sich die Käferbrut sofort weiter verbreiten, wodurch auch die wenigen noch nicht befallenen Fichten auch weichen müssten.

„Denn der Käfer ist zurzeit im Boden oder auf den bereits abgestorbenen Bäumen in Winterruhe“, so Wahlers. Auf Nahrungssuche würde er im Frühjahr sofort auf die gesunden Fichten in dem Bestand neue Kolonien gründen und sich noch mehr verbreiten. „Pro Baum rechnen wir 60 000 Borkenkäfer bei einem vollständigen Befall“, so der Forstexperte. Im Hauptstamm lassen sich am liebsten der Buchdrucker nieder und in die Kronen dieser Nadelbaumart siedelt auch der Kupferstecher.

Durch den vertikalen Mutterkanal direkt unterhalb der Borke fressen sich die adulten Insekten durch und in der sogenannten Rammelkammer werden unzählige Nachkommen produziert. Diese Larven geben dem Baum dann den Rest, da sie waagerecht in zig Verzweigungen die Versorgungsleitungen in der lebendigen Baumschicht unterbrechen.

Bei in Augenscheinnahme ist diesen kleinen Käfern eine so große Zerstörungswut gar nicht anzusehen, aber die reine Menge überfordere die eh schon gestressten Bäume einfach. „Die Käfer finden jedes Frühjahr wieder neue Opfer, weil die Population so groß ist. Die Frage ist nur, ob der Baum sich wehren kann“, so Wahlers. Andere Baumsorten verschmähe der Borkenkäfer übrigens, weshalb Kiefern und Lärchen nun vorerst einsam und verlassen den Restwald bilden.

Besonders ärgerlich ist es für den Waldbesitzer Dirk Precht, dass die Fichtenschonung gerade im vergangenen Jahr mit selektivem Einschlag durchforstet worden war. „Wir hatten alles schon für die Zukunft vorbereitet, damit mein Sohn Leo irgendwann schöne Fichten hat“, sagt Precht resigniert, da noch zwei weitere Käfernester in seinen Waldgebieten entdeckt wurden.

Er verwendet die Bäume sonst gerne für den Eigenbedarf, weil er daraus Blockhäuser für sein Kinderheim baut. Dieser Bedarf ist nun aber gedeckt und die 60 bis 70 Festmeter aus diesem Wald werden alle zu Zellulose oder zu Spanplatten, weil der Markt geradezu mit Käferholz überschwemmt ist. Der wirtschaftliche Schaden ist daher sehr bemerkenswert, weil selbst für Pallettenholz keine Nachfrage vorhanden ist.

Alleine Wahlers hat 2019 schon 2 000 Festmeter in seinem Revier einschlagen lassen und noch 3 000 bis 4 000 Festmeter kommen noch dazu in diesem Jahr.

Für den eigentlichen Prozess des Holzeinschlags auf der knapp zwei Hektar großen Fläche am Sportplatz braucht der Harvester der finnischen Firma Ponsse nur wenige Stunden. Die Holzerntemaschine bedient Sven Haar von dem forstwirtschaftlichen Lohnunternehmer Torben Eickhoff aus Ottingen.

Nur wenigen Arbeitsschritte und schon wieder liegt eine Fichte fein gestapelt auf dem schon angewachsenen Holzstoß. „Sonst sind wir viel mit Brennholzproduktion beschäftigt, aber diese Saison geht es bei uns nur um die Fichte und den Käfer“, berichtete der Firmenchef Eickhoff. Ein Mischaufforstung auf den gerodeten Flächen sei geplant, jedoch sei die Nachfrage nach Setzlingen nun auch so groß, dass die Baumschulen massive Lieferengpässe hätten.

„Wo sollen wir nur mit dem ganzen Reisig hin?“, fragt Förster Wahlers, denn überall steckt der Käfer drin und der Mulcher kann sie auch nicht wirklich dezimieren. Nur anhaltendes feuchtes und kühles Wetter sorge für eine Verpilzung der Käfer und eine Chance für die Fichten, den nächsten Sommer zu überstehen.