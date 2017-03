Kleine graue Schatzkisten

Rotenburg - Von Matthias Röhrs. Er ist ein Albtraum, der Einbruch in die eigenen vier Wände. Wertvolle Erbstücke oder Schmuck fallen in die Hände von Unbekannten, oft ist der ideelle Verlust sogar noch größer als der materielle. Doch wo verwahrt man seine Wertsachen am besten? Ein Klassiker ist das Bankschließfach. Die Banken und Sparkassen in der Region verzeichnen derzeit eine erhöhte Nachfrage nach eben diesen Fächern. In Zeiten immer höherer Einbruchszahlen haben sie ein „gestiegenes Sicherheitsbedürfnis“ ausgemacht.

„Wertgegenstände gehören nicht ins Kopfkissen“, fasst Rainer Bassen nüchtern zusammen. Dem Marketingchef der Sparkasse Scheeßel ist das Thema nicht geheuer, er will nicht zu viel sagen. Schließfächer seien schließlich eine Vertrauenssache. Nur so viel verrät er: Die Sparkasse aus dem Beeke-Ort habe kaum noch freie Fächer, in den Filialen seien sie teilweise sogar alle belegt. Sie würden schon seit langer Zeit stark nachgefragt. Kein Wunder, über ein Schließfach zu verfügen, sei nach Ansicht Bassens schlicht „klug“. Gerade im Winter; und insbesondere nach Einbruchsserien.

385 Einbrüche gab es 2016 laut der Mitte Februar von der Polizeiinspektion Rotenburg veröffentlichten Kriminalstatistik im gesamten Landkreis. Das waren 35 Taten mehr als 2015. 133 Taten wurden allerdings schon im erfolglos abgebrochen. Immerhin: Mit einer Aufklärungsquote von knapp 30 Prozent liegen die Ermittler im Landkreis Rotenburg über dem Bundes- und Landesdurchschnitt.

Doch nicht nur aufgrund der Angst vor Einbrüchen lohne ein Schließfach, „sondern auch gegen Verlust durch Feuer oder Wasserschäden“, sagt Carsten Wiemann, der Leiter für Vertriebssteuerung bei der Volksbank Wümme-Wieste in Sottrum. Auch er bestätigt eine höhere Nachfrage. „Ein weiterer Grund könnte sein, dass viele Kunden aufgrund der niedrigen Verzinsung eine alternative Geldanlage wie zum Beispiel Edelmetalle suchen. Dafür benötigen sie eine Verwahrmöglichkeit.“

Die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde bietet ihren Kunden insgesamt zirka 4 500 Schließfächer an – die sind zu etwa 60 Prozent ausgelastet. Die Kapazitäten wurden bei Umbaumaßnahmen oder Neubauten von Geschäftsstellen allerdings regelmäßig aufgestockt, teilt Volker Eichler, Marktleiter für den Südkreis, mit. Davon befinden sich etwa 1 200 Schließfächer in der Kreisstadt, etwa 1 000 in den Geschäftsstellen Sottrum und Visselhövede. Die Volksbank Wümme-Wieste hält 1 266 Fächer vor. In Scheeßel möchte man keine Zahlen nennen.

Bargeld ist ein No-Go

Die Schließfächer bieten in der Regel ein Grundformat in der Größe eines Din-A4-Blattes und unterscheiden sich in der Höhe, so Eichler. Bei den größten Fächern handelt es sich bei der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde um 50-Liter-Gefäße. Die Kosten liegen zwischen 36 und 218 Euro im Jahr. Bei der Volksbank liegt der Preis für Standardfächer zwischen 50 bis 90 Euro, von 30 Zentimetern Höhe aufwärts ab 105 Euro.

„Gerade in der Urlaubszeit werden die Schließfächer häufig genutzt, um für diesen Zeitraum wertvolle Gegenstände wie zum Beispiel Urkunden, Sammlungen, Schmuck oder Edelmetalle sicher aufzubewahren“, sagt Eichler. Was die Kunden aber genau verwahren, wissen die Banken nicht. „Absolute Diskretion“, so Eichler. Wiemann nennt die Klassiker: „Alles, was einem persönlich als wertvoll erscheint. Wichtige persönliche Papiere oder Unterlagen, die bei Wiederbeschaffung einen hohen Aufwand und hohe Kosten verursachen.“

Was die Kunden aufbewahren, ist nur ihnen bekannt. Trotzdem: Einiges wollen die Banken nicht in ihren Fächern wissen. Gefährliche, insbesondere feuergefährliche Gegenstände dürfen nicht eingelagert werden“, sagt Eichler. Lebende Tiere und natürlich alles Illegale wie Drogen oder Schmuggelware“, listet Wiemann auf. Für Bassen ist Bargeld das No-Go: „Das gehört auf die Konten.“