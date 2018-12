Klageweg bleibt möglich

Bellen - Von Jens Wieters. „Es kommt nicht so ganz überraschend für uns und wir werden jetzt gemeinsam beratschlagen, wie wir mit diesem Bescheid umgehen!“ So reagiert Bothels Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle auf die Entscheidung des Landesbergamts (LBEG), dass „ExxonMobil“ auf dem Bellener Betriebsgelände die umstrittene Reststoffbehandlungsanlage bauen darf.

Die Samtgemeinde Bothel, die Gemeinde Brockel, der BUND und die Nachbarn hatten sowohl Widerspruch gegen die Baugenehmigung insgesamt als auch gegen den von Exxon beantragten sofortigen Vollzug der Genehmigung eingelegt. Beide wurden vom LBEG zurückgewiesen.

„Wir werden jetzt beratschlagen, ob wir den Klageweg beim Verwaltungsgericht Stade einschlagen. Unser Fachanwalt glaubt nach wie vor an den Erfolg einer möglichen Klage“, sagt Eberle, der von der LBEG-Entscheidung über die Medien erfahren hat. „Es ist schon ein merkwürdiges Verhalten, dass einer Kommune das Zurückweisen ihres Widerspruchs so mitgeteilt wird.“ Schade sei es auch, dass das LBEG nicht das Ergebnis der umfangreichen Studie zu den Krebsfällen abwartet, bevor es solch eine Entscheidung treffe. „Aber es ist eine Behörde, die wahrscheinlich gesetzlich nicht anders kann, darum setzen wir wahrscheinlich auf ein ordentliches Gericht“, so ein optimistischer Samtgemeindebürgermeister.

In der Exxon-Norddeutschland-Zentrale in Hannover wird die Genehmigung des sofortigen Vollzugs begrüßt: „Wir hatten in unserem Antrag nochmals dargelegt, dass die sofortige Errichtung und der Betrieb der Anlage insbesondere wegen der Verbesserung des Umweltschutzes im öffentlichen Interesse steht“, sagt Sprecher Klaus Torp. Es sei das Ziel, die im Mai erhaltene Baugenehmigung so schnell wie möglich umzusetzen, um insbesondere Umwelteinflüsse so gering wie möglich zu halten. „Denn mit der Anlage investieren wir mehrere Millionen Euro in moderne Umwelt-, Sicherheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen. Dabei werden die Bedingungen verbessert, unter denen die Trennung von Flüssigkeit und Feststoffen erfolgt“, so Torp. Die Arbeiten würden in geschlossenen Hallen und auf versiegelten Bodenflächen erfolgen. Mögliche Verunreinigungen in der Hallenluft würden mithilfe von Aktivkohlefiltern gereinigt und Emissionen in die Umgebung kontinuierlich überwacht. Dabei würden alle gesetzlichen Grenzwerte eingehalten. Durch die neue Anlage würden sowohl das Volumen des zu entsorgenden Materials als auch der Wasserverbrauch reduziert.

Mit einem sofortigen Baubeginn wird es aber nichts, wie Torp bestätigt: „Wir wollten mit dem Bau vor dem Winter beginnen. Aufgrund der eingetretenen Verzögerung durch den Widerspruch werden die Baumaßnahmen witterungsbedingt nun erst im Frühjahr 2019 starten können.“ Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage sei für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant gewesen. „Auch dieser Termin wird sich entsprechend nach hinten verschieben.“