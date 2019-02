Klärschlamm-Notstand

Bothel - VON TOBIAS WOELKI. Viel Geld hat die Samtgemeinde Bothel im vergangenen Jahr in die Kläranlage gesteckt, um sie für die Zukunft zu auszustatten. Das erklärten Volker Behr, Bauamtsleiter der Samtgemeinde, und Andreas Denell, der Betriebsleiter der Kläranlage, bei einem Ortstermin. „Als eine große Maßnahme haben wir im vergangenen Jahr das zweite von drei Beeten der Vererdungsanlage räumen lassen. Wir waren glücklich, dass wir einen Abnehmer in der Nähe von Mölln in Schleswig-Holstein gefunden haben“, berichtet Volker Behr.

Denn in dem nördlichen Bundesland sei die Verwertung von Klärschlamm anders geregelt als in Niedersachsen. „Nach einer ersten Ausschreibung hat sich niemand gefunden, der unseren Klärschlamm haben wollte. Weil der Gesetzgeber die Vorgaben zum Düngemittel verschärft hat und wir daher das Vererdungsmaterial nicht auf Böden der Region aufbringen durften, mussten wir uns nach anderen Abnehmern umsehen.“ Allerdings kostete die Beeträumung satte 150 000 Euro. „Eine gute, aber teure Lösung“, so Behr.

„Die 1 452 Tonnen Klärschlammerde wurden in zwei Wochen mittels zweier spezieller Lastwagen mit vier Touren täglich nach Schleswig-Holstein kutschiert“, schildert Andreas Denell, der mit zwei Kollegen und ab August mit einem Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik die Anlage und das Kanalnetz betreut.

Behr: „In diesem Jahr steht das Räumen des dritten Beetes an. Das wird wieder recht teuer. Dann haben wir sechs bis acht Jahre Ruhe. Wir sprechen inzwischen schon von einem Notstand, weil viele Kommunen in Deutschland das Problem haben, Abnehmer für den Klärschlamm zu finden.“ Neben der Beeträumung stünde in der Gemeinde Brockel die Sanierung von Teilen des Kanalsystems an.

Aber eine weitere große Maßnahme hat die Samtgemeinde bereits hinter sich gelassen: Der Bau eines sogenannten Schwarz-Weiß-Bereichs. Das ist eine Art Schleuse, in der sich die Mitarbeiter umziehen, ihre Alltagskleidung im Schrank verstauen und Arbeitsbekleidung anziehen. „Die Berufsgenossenschaft fordert dies, weil sie auf die strikte Trennung zwischen Arbeits- und Eingangsbereich gedrängt hat“, so Denell. „Die Erweiterung und die notwendige Umbaumaßnahme hat 100 000 Euro gekostet. Damit blieben wir im Kostenrahmen“, so Behr.

Zudem hat die Samtgemeinde das Leit- und Meldesystem des Kanalnetzes mit den 21 Hauptpumpwerken erneuert. Am Bildschirm kann Denell von seinem Bürostuhl aus direkt ins Pumpenwerk schauen, den Wasserstand und den Pumpenbetrieb überwachen und steuern. „Das ist eine wesentliche Erleichterung und ein großer Schritt hin zu mehr Betriebssicherung“, freut sich der Klärwerkschef. Denn Pumpwerke können immer mal ausfallen. „Dann erhalten wir eine Meldung auf unser Handy, und wir sehen die Störung sofort auf dem Bildschirm.“

Mit 7 663 Einwohnern sei die Anlage gut ausgelastet, auch die Ausweisung von kleineren Baugebieten in den Gemeinden sei vorerst kein Problem. „Die Ablaufwerte sind weit unterhalb der gesetzlichen Vorgaben.“