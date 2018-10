Kita-Pläne in der alten Sparkasse

Kirchwalseder Rat befasst sich mit Umgestaltung / Ausschuss tagt vor Architektenwettbewerb

+ Die alte Kirchwalseder Sparkasse. - Foto: Leeske

Kirchwalsede - Schon die Schließung der Sparkasse in Kirchwalsede hatte ordentlich Staub aufgewirbelt. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde das Gebäude gekauft und ein Büro und den Raum für den Geldautomaten an die Sparkasse vermietet. Nun strebt Bürgermeisterin Ursula Hoppe (CDU) an, dass durch den Umbau eine neue Heimat für den Kindergarten geschaffen wird.