Kita in der Diskussion

Hornhardt scheitert im Kirchwalseder Rat mit Optionsantrag

+ © Foto: Leeske Bald der neue Kindergarten oder doch nicht? Das ehemalige Sparkassengebäude gehört jetzt der Gemeinde Kirchwalsede. © Foto: Leeske

Kirchwalsede - Von Henning Leeske. Die Entwicklung der Anmeldungen für die Kinderbetreuungseinrichtung in Kirchwalsede kann als sehr positiv bezeichnet werden. Denn für die Krippe liegt sogar eine Warteliste von derzeit bis zu neun Kindern in der Gemeinde vor. Daher ist in wenigen Jahren auch von einem stabilen Bedarf an Kindergartenplätzen auszugehen. Nun hatte die Gemeinde das Gebäude der geschlossenen Sparkassenfiliale erworben, um es für Zwecke der Kirchwalseder Einwohner in Zukunft zu verwenden, wobei ein Raum für den Geldautomaten erhalten werden soll.