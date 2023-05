Sparkasse und Volksbank kooperieren in Kirchwalsede

Von: Matthias Röhrs

Sparkasse Rotenburg Osterholz und Volksbank Wümme-Wieste teilen sich in Kirchwalsede in Zukunft eine SB-Filiale. Man wolle damit „bestehende Ressourcen optimal nutzen“, heißt es.

Kirchwalsede – Ob nun Kunde der Volksbank oder der Sparkasse. In Zukunft steuern in Kirchwalsede zum Geldabheben alle dieselbe Adresse an. Der Grund: Die Sparkasse Rotenburg Osterholz und die Volksbank Wümme-Wieste aus Sottrum teilen sich zukünftig eine Selbstbedienungsfiliale (SB-Filiale). Das kündigt die Sparkasse in einer Nachricht an die Presse an.

Es ist bereits das zweite Mal binnen weniger Wochen, dass das Geldhaus eine Kooperation mit der Volksbank eingeht. So hat sie im Raum Bremervörde mit der örtlichen Volksbank eine Zusammenarbeit für gleich mehrere SB-Filialen vereinbart.

Blau-rotes Miteinander nun also auch in Kirchwalsede. „Damit soll die Bargeldversorgung für Bürgerinnen und Bürger gesichert und bestehende Ressourcen optimal genutzt werden“, heißt es in der Mitteilung. In der SB-Geschäftsstelle der Sparkasse, Westerwalseder Straße 5, in Kirchwalsede könnten Kunden beider Häuser kostenfrei Bargeld abheben. Neben dem SB-Terminal der Sparkasse stünde demnächst auch für Kunden der Volksbank ein entsprechendes Gerät zur Verfügung. Kundinnen und Kunden würden die kostenfreie Nutzung des Geldautomaten am Hinweis mit den Logos der beiden Institute erkennen.

Steigender Kostendruck

„Die Sparkasse wie auch die Volksbank sind regionsverbunden und haben beide das Ziel, mit ihren Finanzdienstleistungen in der Fläche präsent zu sein. Zum Angebot zählen hierbei auch SB-Standorte und eine kostenfreie Bargeldversorgung. Diese lassen sich jedoch in Bezug auf die tatsächliche Nutzung oft nicht wirtschaftlich betreiben. Und Quersubventionierungen werden aufgrund des steigenden Kostendruckes immer schwieriger“, erläutern die Vorstände beider Häuser.

„Es ist uns wichtig, für das veränderte Kundenverhalten zukunftsgerichtete Lösungen zu entwickeln, die für unsere Kunden weiterhin einen erkennbaren Nutzen bieten. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Lösungen.“ Kooperationen, wie wir sie für die beiden Häuser vereinbart haben, könnten Kosten senken und dazu führen, dass SB-Bereiche an einzelnen Standorten auch zukünftig aufrechterhalten werden können. „Dass dies funktioniert, zeigen bundesweit bereits andere Beispiele“, so die Vorstände weiter.

In den vergangenen Jahren ist das Filialnetz sowohl bei der Sparkasse Rotenburg Osterholz als auch bei der Volksbank Wümme-Wiese, die im kommenden Jahr mit der Bremischen Volksbank fusionieren möchte – immer wieder verkleinert worden. Argumente dafür sind häufig hohe Kosten, aber auch, dass man in Zukunft das Filialgeschäft auf neue Beine stellt. Mit zunehmender Digitalisierung verändere sich das Kundengeschäft. Viele Kundenanliegen und -fragen ließen sich einfach online oder telefonisch klären, so eine weitere Begründung. Und ältere Kunden würden zunehmend digitaler werden.