Kirchwalseder Rat befürwortet Windpark

Von: Henning Leeske

In Kirchwalsede und Riekenbostel soll ein neuer Windpark entstehen. © Leeske

Die Gemeinde Kirchwalsede bekommt neue Gewerbeflächen. Das hat der Rat beschlossen. Auf seiner Sitzung hat er sich außerdem positiv zu einem neuen Windpark geäußert, ebenfalls standen Veränderungen bei den Spielplätzen auf der Tagesordnung.

Die Meldungen im Einzelnen:

Rat stimmt für Windräder

Positiv fiel eine Abstimmung zu der Entwicklung eines Windparks in Kirchwalsede und Riekenbostel aus. Antragssteller und Ratsherr Henning Böhling (CDU) begründete seinen Antrag, nahm aber an der Abstimmung selber nicht teil, da er mit einer kleinen Fläche in diesen Planungen selber involviert sei. „Das liegt mir am Herzen, dass nicht gegen die Gemeinde Kirchwalsede geplant wird“, sagte er. Die flächengrößte Gemeinde der Samtgemeinde Bothel solle aktiv die Energiewende unterstützen und dabei die Planungen selber in der Hand haben.

Als einziges Ratsmitglied stimmte Gabriele Hornhard gegen den Antrag, da sie gegenüber der Windkraft Vorbehalte habe. „Ich halte das positive Votum der Gemeinde für zu verfrüht“, sagte sie. Das Thema Artenschutz sei nach ihrer Sicht im Zusammenhang mit der Windkraft noch nicht ausreichend geklärt. Der Antrag solle nur ein erster Schritt sein, die Bürger mitzunehmen, begründete Böhling weiter. „Es geht nur um Planungen, keinen Beschluss“, stellte er klar. So könne die Gemeinde noch am ehesten Einfluss auf die Planungen eines Windparks nehmen. Im Anschluss debattierten in der Bürgerfragestunde viele Einwohner der Gemeinde noch intensiv mit den Ratsleuten das Für und Wider der Windkraft in ihrer Heimatgemeinde und generell.

Einstimmigkeit bei Gewerbegebiet

Der Gemeinderat hat einstimmig dem Bebauungsplan für die Gewerbefläche Ochsenäcker Nordwest beschlossen. Der Planer Burkhard Lichtblau stellte zuvor die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens vor. Das Gelände werde von Grünflächen eingefasst, sodass eine Versiegelung der Fläche maximal zu 80 Prozent möglich wäre. Dabei darf ein Gebäude höchstens zwölf Meter hoch sein. „Es wird hier keine Spielhölle entstehen, weil keine Vergnügungsstätte zulässig wäre“, erläuterte Lichtblau.

Die sogenannte Schallkontigentierung regele die Lärmbelästigung durch die neue Betriebsstätte, wodurch die Grenzwerte eingehalten werden sollen. Die Ausgleichsflächen seien ebenfalls bereits festgelegt. Vom Landkreis gab es einen Hinweis, insbesondere in der Bauphase der Artenschutz einzuhalten sei, falls gerade dann geschützte Bodenbrüter auf der Ackerfläche brüten würden.

Anwohner hatten Einwände bezüglich der Verkehrssicherheit geäußert, weil durch den Bau in Zukunft mehr gewerblicher Straßenverkehr zu erwarten sei. Laut Lichtblau sei diese Frage erst später nach Schaffung des Gewerbes relevant, weil die Verkehrsbehörde nicht schon vorher neue Verkehrsschilder aufstellen wolle.

Kita-Außenbereich aufgewertet

Kirchwalsedes Bürgermeister Friedrich Lüning hat mitgeteilt, dass die neuen Spielgeräte auf dem Gelände der Kindergrippe und des umgebauten Kindergartens installiert worden sind. „Alles ist sogar schon vom Tüv abgenommen“, sagte er. Das Außengelände der beiden Kitas sei erheblich aufgewertet, damit die kleinen Kirchwalseder sich auch draußen ordentlich austoben könnten. Spätestens am 13. Mai können sich die Einwohner beim Kitafest im Lummerland davon selber überzeugen.

Spielplätze werden geschlossen

Der Kirchwalseder Gemeinderat hat beschlossen, zwei Spielplätze in der Gemeinde in Bauland umzuwandeln. Wegen des Alters der dortigen Einwohner sei der Bedarf nicht mehr vorhanden. Also werden die Spielplätze „Am Blömers Hof“ und „Im Appelhof“ geschlossen. Bürgermeister Lüning wolle versuchen, für die Spielgeräte noch Abnehmer zu finden.

Sparen bei der Laubentsorgung

Aufgrund der gestiegenen Kosten für die Entsorgung des Laubs in Kirchwalsede kündigte Bürgermeister Lüning Veränderungen an. „Die Verwaltung muss darüber nachdenken, wie wir die Kosten senken können. Abschaffen werden wir die Laubsammlung nicht, aber Änderungen stehen an.“ 100 Tonnen Laub 2022 hätten Kosten von rund 7 500 Euro verursacht.