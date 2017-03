Kirchwalseder Pläne: Kindergarten in der Sparkasse

Kirchwalsede - Von Tobias Woelki. Der Kirchwalseder Gemeinderat überlegt zurzeit, das leerstehenden Gebäude der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde zu kaufen, um dort den Kindergarten unterzubringen. Das teilte Bürgermeisterin Ursula Hoppe während der Sitzung des Gremiums mit.

„Ein Ortstermin mit einem Architekten hat ergeben, dass man das Gebäude zu einem Kindergarten herrichten könnte“, informierte Hoppe. Noch seien es erste Überlegungen, aber die Gemeinde erwäge ernsthaft, das Gebäude zu erwerben und von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen.

Im aktuellen Haushalt, der während der Sitzung diskutiert wurde, fehlt allerdings das Geld für den möglichen Kauf des Sparkassengebäudes. Dort hatte die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde Ende des vergangenen Jahres ihr Personal abgezogen. Die Selbstbedienungsautomaten blieben jedoch stehen. „Wenn wir in ein Bundesförderprogramm hineinrutschen, würde sich der Bund mit 56 Prozent an den Kosten beteiligen. Das Sparkassengebäude würde sich für einen Kindergarten wirklich anbieten“, warb Hoppe.

Holger Böhling (CDU) fragte nach, ob die Gemeinde Westerwalsede, mit der Kirchwalsede eine Vereinbarung über die Kinderbetreuung und deren Finanzierung hat, sich an den Kosten des Gebäudes beteiligen würde. „Das hat Westerwalsede bei der Krippe auch nicht gemacht und es hat bei der Diskussion nur Ärger gegeben“, erstickte die Bürgermeisterin mögliche Gedankenspiele in diese Richtung im Keim. Rolf Luttmann (GBLK) fand: „Unsere Gemeinde muss Eigentümer werden. Über eine mögliche Nutzung muss man sich dann einigen.“

Nach dem Ende der eigentlichen Haushaltsdebatte wurde das Zahlenwerk schließlich einstimmig verabschiedeten. Weil Kämmerer Michael Fehlig im Urlaub weilt, stellte die Bürgermeisterin dem Rat den Haushalt vor, den die Gemeinde nicht ganz ausgleichen kann. Denn im Ergebnishaushalt stehen den Erträgen von 1 365 700 Euro die Aufwendungen in Höhe von 1 380 100 Euro gegenüber. Das bedeutet eine Unterdeckung von 14 400 Euro.

„Der Haushalt ist deswegen nicht ausgeglichen, weil die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 20 000 Euro gesunken sind“, sagte Hoppe. „Das kann sich im Verlauf des Jahres aber grundlegend ändern. Mit den Zahlen können wir durchaus zufrieden sein. Es sind keine großen Investitionen vorgesehen.“

Die Gemeinde beschränkt sich in diesem Jahr nur auf das Notwendigste. So erhält die Friedhofskapelle in Riekenbostel einen neuen Außenanstrich. Außerdem wird Geld für die Unterhaltung des Kindergartens und der Krippe ausgegeben und die Anschaffung eines neuen Spindelrasenmähers steht an. 30 000 Euro sind für die Instandsetzung von Straßen eingeplant.