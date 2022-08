Kirchwalseder Gospelchor: Abschied von Gisela Weiß-Jäger

+ © Tausendfreund Der Kirchwalseder Gospelchor verabschiedet Gisela Weiß-Jäger als Chorleiterin, begrüßt sie aber als neue Tenorsängerin. © Tausendfreund

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Judith Tausendfreund schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es ist ein Abschied ohne Tränen: Wenngleich Gisela Weiß-Jäger als Leiterin des Gospelchors Kirchwalsede aufhört, bleibt sie der Gesangsgemeinschaft als Tenor-Stimme erhalten.

Kirchwalsede – Zehn Jahre hatte Gisela Weiß-Jäger die Leitung des Gospelchors Kirchwalsede inne, nun nimmt sie Abschied. Allerdings ist dieser Abschied kein vollständiger, denn sie bleibt Mitglied im Chor. „Dieser ist mir durchaus ans Herz gewachsen, ich werde daher als ,normale’ Tenorsängerin weiter dabei bleiben“, so die 68-Jährige. Anlass ihres Rücktritts seien gesundheitliche Probleme.

„Ich habe inzwischen eine Tieftonschwerhörigkeit. Zwar hilft mir ein Hörgerät, doch meine verlorene Hörfähigkeit wird dadurch nicht vollständig wiederhergestellt“, berichtet sie.

Aufgrund der Einschränkung war sie schon länger auf der Suche nach einem Nachfolger, nun konnte man als neuen Chorleiter Thomas Grunwald-Deyda verpflichten. Der professionelle Musiker bringt langjährige Erfahrung als Pianist und Chorleiter mit. „Er hat verschiedene Stimmbildungsausbildungen absolviert und ist ein hervorragender Klavierspieler“, so seine Vorgängerin. Schon im Juli hatte er die Leitung übernommen, jetzt erfolgte die formale Umbesetzung.

Gisela Weiß-Jäger kommt musikalisch von Haus aus eher aus der klassischen Ecke. „Ich war schon Chorleiterin, aber mit Gospelchören kannte ich mich damals vor zehn Jahren nicht aus“, erläutert sie. Stücke von Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven, das waren die Musikrichtungen, die ihr vertraut waren. „Daher hatten wir dann zunächst ein halbes Jahr Probezeit für die Chorleitung verabredet“, sagt die frühere Rotenburger Ratsfrau über ihre Anfänge. Doch trotz der Bedenken zu Beginn passte es dann doch sehr gut zwischen ihr und dem Gospelchor. Dieser gestaltet Gottesdienste mit und singt auf Anfrage auch bei Hochzeiten oder ähnlichen Festen.

Kontinuierlich hatte sie das Repertoire in dieser Zeit ausgebaut, jährlich schöne Konzerte vorbereitet und der Chor hat Gottesdienste sowie Trauungen unter ihrer Leitung effektvoll begleitet.

„Durch ihre anspornende Motivation trauten sich im Laufe der Jahre immer mehr Sängerinnen ein Solo zu“, betont auch Chormitglied Ursula Hoppe. Von 20 Sängern seien mindestens zehn inzwischen bereit, auch einmal ein Solo zu singen, bestätigt Weiß-Jäger. Dies sei für einen doch eher kleinen Chor eine große Leistung, es seien wahrlich gute Sänger dabei. Gemeinsam wurde in all den Jahren zweimal jährlich ein Konzert gegeben. Es gab zahlreiche Auftritte. Mal trat die Gruppe mit Kirchlintelner Chor Kantare auf, mal mit einer Harfenistin oder einer Organistin. 2016 gestaltete der Gospelchor mit dem Frauenchor Rotenburg ein Adventsprogramm, 2017 gab es mit dem Posaunenchor Kirchwalsede ein gemeinsames Weihnachtskonzert.

Abgesehen von den vergangenen beiden Corona-Jahren, pflegt die Gruppe, einmal jährlich zu einem Chorwochenende zu verreisen. In diesem Herbst ist wieder ein solches Event geplant. Daneben gibt es auch traurige Momente, so mussten die Chormitglieder drei Mitsänger verabschieden, die gestorben sind. Dennoch: „Es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte“, sagt Weiß-Jäger. Da sie dem Chor weiter erhalten bleibt, gebe es aber keinen Grund, traurig zu sein. Dementsprechend hatte sie sich für ihre Verabschiedung auch fröhliche Lieder gewünscht. Ohnehin hat sie wohl auch in Zukunft keine Langeweile: Gisela Weiß-Jäger spielt noch Kasperle-Theater bei den Grünen Damen des Agaplesion Diakonieklinikums in Rotenburg, singt in der Stadtkantorei und ist Kassiererin beim Kirchenmusikverein.

Vorgenommen wurde ihre Entpflichtung im Rahmen einer Andacht zum Ausklang der Woche. Pastor Hermann Detjen übernahm die formale Verabschiedung und begrüßte sogleich den neuen Leiter. Die Mitglieder des Gospelchors dankten ihrer ehemaligen Leiterin für unermüdliches und ideenreiches Engagement. Der Chor freut sich übrigens stets über weitere Mitglieder und probt freitags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im Gemeindehaus Kirchwalsede. Interessierte Sängerinnen und Sänger können dort vorbeischauen.