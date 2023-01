Kirchwalsede auf der Suche nach Einnahmen

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Gabriele Hornhardt will die Spielplätze zügig verkaufen, um Geld in die Gemeindekasse zu bekommen. © JTB

Die Gemeinde Kirchwalsede braucht Geld, um den Schuldenberg für den Bau des neuen Kindergartens abzubauen. Eine Einnahmequelle könnte der Verkauf von nicht mehr benötigten Kinderspielplätzen als Bauland sein. Mit dem Thema beschäftigt sich der Gemeinderat.

Kirchwalsede – Aktuell dreht es sich in der Kommunalpolitik der Gemeinde Kirchwalsede immer wieder ums Geld. Denn durch den Umbau der ehemaligen Sparkasse zum Kindergarten ist die Gemeinde verschuldet. „Wir haben in den nächsten 30 Jahren Schulden, die Gemeinde hat nur noch wenig Geld, mit dem sie arbeiten kann“, betonte nun Ratsfrau Gabriele Hornhardt (BLM) während der vergangenen Ratssitzung.

Eine Möglichkeit wieder einige Euros in die Gemeindekasse zu bekommen, wäre der Verkauf von zwei Grundstücken, auf denen Kinderspielplätze stehen, die aufgrund des Alters der anwohnenden Kinder nicht mehr gebraucht werden, an Bauwillige. Bürgermeister Friedrich Lüning (BLM) spricht in dem Zusammenhang „vom Tafelsilber“, welches die Gemeinde aktuell eben noch habe. Die Frage, die aber schon seit Monaten im Raum steht, ist aber, wie kann der Verkauf der Filetstücke in den Baugebieten gerecht vonstattengehen? Hornhardt findet ein mögliches Bieterverfahren nicht gerecht. „Ich spreche mich für ein Losverfahren aus“, betont sie.

Zu klären sei allerdings auch, wie man in dem Zusammenhang definiere, wer ortsansässig sei. Denn nur Anwohner sollten sich Hornhardts Ansicht nach für das Losverfahren bewerben können. Auch müsse man überlegen, ob potenzielle Käufer, die das Grundstück nicht bebauen und es nach einer Zeit wieder verkaufen wollen, es dann wieder an die Gemeinde zurück veräußern müssten.

Christoph Himmler (BLM), Vorsitzender des Ausschusses für Ortsgestaltung, berichtet, dass der Ausschuss sich bereits dafür ausgesprochen habe, das Thema zunächst einmal in den Verwaltungsausschuss zu schieben. Unter anderem sei noch gar nicht klar, welche Plätze verkauft werden sollen.

Auch Hans-Joachim Norden (BLM) verweist darauf, dass „die Plätze nicht sofort verkauft werden müssen. Wir können zunächst räumen und dann später verkaufen.“ Aber die Gemeinde sei jetzt finanziell klamm, erteilt Hornhardt dieser Idee eine Absage. Ihre Frage, ob der Landkreis den Verkauf der Spielplätze genehmige, bejaht der Bürgermeister.

Lüning berichtet auch, dass der Spielplatz-Standort Hinter den Höfen derjenige sei, den die Gemeinde wahrscheinlich für die junge Dorfbevölkerung erhalten wolle. Dies liege vor allem an der dort vorhandenen Zufahrt, die im Falle eines Verkaufs zu Schwierigkeiten führen würde.

Ratsfrau Anke Widmer (CDU) gibt zu bedenken, dass sie an der Stelle noch Gesprächsbedarf sehe. Denn och sind sich die Politiker einig, dass die zwei Spielplätze, die umgenutzt werden sollen, schon mal „geräumt“ werden können. Dann wiederum würde man überprüfen müssen, welche Spielgeräte noch auf den verbleibenden Platz transportiert werden sollen, um sie dort weiter zu nutzen.

Zu viele Fragen und zu wenige Antworten, darum wird der Gemeinderat das Thema in der kommenden Ratssitzung erneut behandeln.