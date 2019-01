TuS Kirchwalsede wird 100

Ausgabe der Sportabzeichen an Annette Tietjen (l.) und Elke Bentz (mitte) durch Herbert Ludewig.

Kirchwalsede - Dieses Jahr feiert der 458 mitgliederstarke TuS Kirchwalsede seinen 100. Geburtstag verbunden mit dem Tag der Endspiele, an dem alle Fußball-Pokalfinalspiele ausgetragen werden. Zeitgleich feiert der FC Walsede sein 20-jähriges Bestehens. Der Club war 1999 aus den beiden Fußballsparten des SV Westerwalsede und des TuS Kirchwalsede gegründet worden.

„Zum Geburtstag planen wir ein Jubiläumswochenende vom 31. Mai bis zum 1. Juni“, berichtet Schatzmeister Henrik Hesse. Die Party beginnt am Freitag mit einer Zeltdisco im Festzelt. Am Samstag gibt es einen kleinen Festakt, bei dem sich auch die einzelnen Abteilungen vorstellen. Am Sonntag richten der TuS Kirchwalsede und der FC Walsede den Tag der Endspiele aus. „Dazu erwarten wir bis zu 1 000 Gäste“, sagt Hesse.

Die Kreispokalendspiele finden auf dem Sportplatz an der Grundschule statt. Dazu startete der TuS erfolgreich die Crowdfunding-Aktion „Trainerbänke“ über die Volksbank Wümme-Wieste. „4 750 Euro inklusive des Zuschusses der Bank sind über die Aktion zusammengekommen. Davon haben wir die Bänke angeschafft“, so Hesse. Zum Jubiläum hat der Verein eine Ausstellung mit Fotos, Berichten und Dokumenten vorbereitet. Die entsprechenden Stellwände sind dann ab Mittwoch, 29. Mai, im Schützenhaus zu sehen sind.

Während der vergangenen Jahresversammlung sind übrigens Vorsitzender Hans-Joachim Schoft und seine Vorstandskollegen Christian Cordes, Kassenwart Henrik Hesse und Schriftführerin Janina Tramm in ihren Ämtern bestätigt worden.

Der TuS freut sich laut Mitteilung, dass zwei Tischtennis- und zwei Fußballteams in die nächsthöhere Klasse aufgestiegen sind, dass Christian Cordes einen 100-Kilometer-Lauf absolviert hat, dass sich Tischtennisdamen in der Verbandsliga etabliert haben und dass es jetzt eine Leichtathletikgruppe für Kinder im Verein gibt.

woe