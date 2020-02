Weg vom Kirchturmdenken

Bothel - Von Jens Wieters. Das Dorfentwicklungsprogramm Wiedau-Walsede läuft prima an. Die Einwohner der Orte Kirchwalsede, Brockel, Hemsbünde und Brockel sehen offenbar das durch die öffentliche Hand finanziell geförderte Projekt als echte Chance an, ihre Dörfer nachhaltig fit zu machen für die Zukunft und auch verschiedene Maßnahmen anzuschieben, die sonst mangels Geldmitteln wohl eher nicht realisiert werden könnten. „Ich bin jedenfalls begeistert, dass sich trotz der großen Anzahl der Termine immer wieder so viele Leute dabei sind, die sich informieren und eigene Ideen für das Programm beitragen“, so Volker Behr, Bauamtsleiter der Samtgemeinde Bothel, der das Programm begleitet.

Genau vor einem Jahr hatte Siegfried Dierken, Chef des des Verdener Amts für regionale Landesentwicklung, den vier Bürgermeistern Ursula Hoppe (Kirchwalsede), Heinz Meyer (Bothel), Manfred Struck (Hemsbünde) und Rolf Lüdemann (Brockel) den Bewilligungsbescheid überreicht. Dadurch können sich die Gemeinden und Vereine, Einwohner und sonstige Personen des öffentlichen Rechts bis 2027 an den von Land, vom Bund und von der EU üppig gefüllten Fördertöpfen bedienen.

So werden öffentliche Vorhaben zwischen 53 und 63 Prozent, private Maßnahmen mit bis zu 30 Prozent, Ideen der Kirchengemeinden mit bis zu 45 Prozent und Planungen der Vereine mit bis zu 73 Prozent finanziell gefördert. „Allerdings sind natürlich bestimmte Vorgaben zu erfüllen“, erläutert Behr. Wie genau die aussehen, wissen die Mitarbeiter des Büros Mensch & Region aus Hannover, die mit der Erstellung des sogenannten Dorfentwicklungsplans beauftragt worden sind. „Die geben Vereinen und natürlich auch Privatleuten gerne Auskunft darüber, was im Rahmen des Programms gefördert werden kann. Auch Hausbesuche sind nicht unüblich“, berichtet Behr. Das Büro ist unter der Telefonnummer 0511 / 444454 zu erreichen.

In den vergangenen zwölf Monaten habe sich bereits eine Menge getan, so der Bauamtsleiter. „Nach der ersten Bürgerversammlung im Juni folgten eine Reihe von weiteren Veranstaltungen mit verschiedenen Themenbereichen, die allesamt sehr gut besucht waren.“

Um ein wenig von der Theorie in die Praxis zu wechseln, wurden sogar einige Dorfrundgänge veranstaltet. „Da waren immer um die 40 Interessierte dabei. Und zwar nicht nur beim Gang durch das eigene Dorf, sondern auch in den anderen Gemeinden“, so Behr.

Ein Blick über den Gartenzaun ist nämlich auch der Sinn und Zweck des Dorfentwicklungsprogramms: Denn nicht nur regionale Projekte in den einzelnen Dörfern sollen angeschoben werden, sondern auch Ideen, die sozusagen grenzübergreifend realisiert werden. „Es hat sich herausgestellt, dass es viele Übereinstimmungen gibt. So wird in fast allen Arbeitskreisen darüber diskutiert, wie man verhindern kann, dass Autofahrer in den Ortseingängen viel zu schnell unterwegs sind“, nennt Behr nur ein Beispiel von vielen. Auch die Beleuchtung an Bushaltstellen oder der Erhalt von ortsbildprägenden Bäumen liege den Einwohnern aller Gemeinden sehr am Herzen.

Schön sei auch, so Behr, dass die Jugend mit eingebunden werde. „Denn die Heranwachsenden haben vielfach doch einen ganz anderen Blickwinkel auf manche Themen.“

Klar sei zwar, dass nicht alle Bürger-Pläne umgesetzt werden könnten, denn das würde den Rahmen sprengen, aber „keine Idee geht verloren“, so Behr. Oftmals ergäben sich Möglichkeiten, sie auf anderem Wege und irgendwann mit einer Förderung durch andere Töpfe zu realisieren.

Es liege in der Natur der Dinge, dass für solch einen langen Zeitraum ein langer Atem gebraucht werde, weil von der Planung bis zur Umsetzung doch einige Zeit ins Land gehe, weil viele Behörden erst grünes Licht geben müssten. Behr: „Aber ich bin froh, dass der Atem der Leute noch nicht nachgelassen hat.“

Der nächste Meilenstein ist im Juni erreicht. Dann soll der Entwurf des Dorfentwicklungsplans fertig sein. „Der nächste wichtige Termin ist die Antragstellung für Projekte bis zum 15. September. Die Anerkennung oder Ablehnung gibt es etwa drei, vier Monate später“, informiert Behr.

Auch die Bürgermeister der Gemeinden sind vom ersten Jahr begeistert. Ursula Hoppe: „Es kommen viele gute Diskussionen in Gang. Die Leute aus den verschiedenen Dörfern lernen sich besser kennen, und sie setzen auch überörtliche Projekte auf die Schiene. Einfach toll.“

Manfred Struck: „Von dem Programm geht das Signal aus, dass wir alle zusammengehören. Aber wichtig ist, dass die Leute wissen, dass nicht alles sofort umgesetzt werden kann, sondern Geduld gefragt ist.“

Heinz Meyer: „Das Interesse der Menschen ist absolut da. Die Arbeitskreise entwickeln viele Ideen. Das Programm ist ein Werkzeug, das uns hilft, Dinge umzusetzen, die sonst finanziell nicht möglich wären.“

Rolf Lüdemann: „Ich bin mit dem ersten Jahr sehr zufrieden. Die Arbeitskreise sammeln einen großen Fundus an Ideen. Und zwar solche, die nicht mit den Scheuklappen einer vielleicht unmöglichen Machbarkeit behaftet sind, wie es in den Gemeinderäten oft der Fall ist. Jetzt gibt es frische und freie Planungen von außen. Und was heute nicht realisiert werden kann, ist morgen vielleicht möglich.“

Lüdemann betont auch, dass das Programm nicht falsch verstanden werden dürfe: „Es geht nicht darum, dass Familie XY neue Fenster für ihr Eigenheim zum Nulltarif bekommt. Sondern es geht um die Extrakosten für Holzexemplare, die erstattet werden, weil die besser ins Dorfbild passen.“