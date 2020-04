Pastor Matthias Wilke predigt von der Ladefläche eines VW-Bulli

Kirche kommt in die Dörfer

+ Das Lamm war immer dabei: Pastor Matthias Wilke.

Süderwalsede - Von Jens Wieters. An einem normalen Sonntagmorgen sind die Glocken der Kirchwalseder St.-Bartholomäus-Kirche, die zum Gottesdienst rufen, in Süderwalsede nur knapp zu hören. Und nur dann, wenn der Wind richtig steht. Aber was ist schon normal in diesen Wochen? Und so waren die Glocken am Sonntag in Süderwalsedes Dorfmitte sowie an der Straße „Lustiger Strumpf“ laut und deutlich zu vernehmen. Allerdings nur aus der Konserve, beziehungsweise vom digitalen Tonträger, den Pastor Matthias Wilke auf der Ladefläche des VW-Pritschenwagens aufgebaut hatte.