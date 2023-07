Bothels Brandruine wird zur Kinderkrippe

Von: Jens Wieters

Bothels Bürgermeisterin Erika Schmidt (SPD) vor der Brandruine der ehemaligen Kindertagesstätte am Horstweg. © Wieters

Sechseinhalb Jahre nach der Brandstiftung ist die Zukunft des ehemaligen Botheler Kindergartengebäudes geklärt: Dort entsteht eine Kinderkrippe.

Bothel – Jugendliche zündeln in dieser kalten Nacht zum 9. Januar 2017 am Altpapiercontainer am Botheler Horstweg und setzen ihn dabei gänzlich in Brand. Nur Minuten später stehen große Teile des angrenzenden Kindergartens ebenfalls in Flammen. Die Feuerwehr wird durch unglückliche Umstände in der Meldekette erst spät informiert und kann nur noch verhindern, dass die Kita nicht komplett abbrennt. Aber dennoch ist der Schaden enorm und die Kindergartengruppen müssen für Monate im Bürgerhaus betreut werden. Jetzt, fast genau sechseinhalb Jahre nach dem Feuer, kommt wieder Bewegung in die Brandruine. Denn der Gemeinderat hat sich entschlossen, dort Räume für die Kinderkrippe einzurichten. Damit finden die jahrelangen Diskussionen über Abriss oder Sanierung ein Ende.

„Wir standen ganz einfach vor der Frage, wo wir die nötigen Räumlichkeiten für die Krippenkinder herbekommen“, berichtet Bürgermeisterin Erika Schmidt (SPD). Im Vorfeld hatte sie sich von einem renommierten Planungsbüro eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erstellen lassen. „Denn ursprünglich war angedacht, einfach einen Anbau an den neuen Kindergarten hinter der Grundschule dranzusetzen.“ Aber die konkreten Zahlen der Prüfung haben alle Ratsmitglieder überzeugt: Die Sanierung der abgebrannten Kita kostet rund 100 000 Euro weniger als der Anbau an den neuen Kindergarten. „Wir sprechen dabei von einer Summe von rund 600 000 Euro zu etwa 700 000“, so Schmidt, die froh ist, dass sie für diese Entscheidung ein einstimmiges Votum des Gemeinderats hinter sich weiß.

Bevor allerdings die jüngsten Botheler Einwohner dort betreut werden können, vergehen noch viele Monate, „wir rechnen mit einem Baubeginn zum Jahreswechsel 2024/2025“ so Schmidt. Sie weiß um die vollen Auftragsbücher der Bauunternehmen und die viele Arbeit in den Baubehörden, die zunächst den formalen Verwaltungsakt der Sanierung bearbeiten müssen. Hinzu kommen noch Ausschreibungen und Auftragsvergaben. „Das zieht sich in die Länge“, so Schmidt.

Die Planung sieht vor, dass im vorderen, wintergartenähnlichen Bereich zwei Krippenräume eingerichtet werden. Nach hinten raus gibt es dann den Schlafraum für das Mittagsnickerchen der Kleinen. Außerdem sind sanitäre Anlagen für die Kinder und die Mitarbeiter sowie ein Personalraum und ein Büro für die Hausleitung eingezeichnet. Gleich nebenan, in dem damals vom Feuer verschont gebliebenen Bereich des Gebäudes, gibt es schon jetzt einen Kreativraum der Kita, außerdem Sozialräume für die Bauhofmitarbeiter. „Den Kreativraum wollen wir weiter nutzen als Begegnungsstätte für die älteren Krippenkinder und die jüngeren Kindergartenkinder“, berichtet Schmidt.

In der neuen Kita Botheler Feldmäuse wird nach der Umsetzung der Sanierungspläne ein Raum für eine weitere Gruppe frei, der „aber auch wirklich dringend nötig ist, denn wir haben zurzeit alle Plätze belegt“. Darum ist im Gemeindebüro doch ein bisschen Druck auf dem Kessel, zumal das Baugebiet Kronskamp nochmals erweitert werden soll. „Es gibt viel Arbeit für uns, aber erst mal sind wir froh, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, was mit der abgebrannten Kita geschieht“, so Schmidt.