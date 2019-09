„Kibro’s Future U14“ holt den Titel

Bothel - Von Claudia Schmitz-Franke. Der große Wanderpokal des VRMGD (Verband für Reiterspiele Mounted Games Deutschland) steht für ein Jahr in Bothel: Das Nachwuchs-Team „Kibro’s Future U14“ (Reiter unter 14 Jahren) hat beim Championat im Biotop Schladitz in der Nähe von Leipzig den Deutschen Meistertitel gewonnen.

Die „Kibros“ waren mit vier Mannschaften und einem großen Fanclub nach Sachsen gereist. Die Reiter der Offenen Klasse hatten sich nach einer Saison mit Höhen und Tiefen für das C-Finale qualifiziert. Die beiden Teams aus der U18 (unter 18 Jahre) starteten im B-Finale der Jugendklasse. Besonders groß war die Anspannung unter den jüngsten Reitern, denn sie belegten nach einer erfolgreichen Saison Platz eins der deutschen Rangliste.

Das Championat begann mit einer großen Eröffnungsfeier. Mehr als 180 Reiter stellten sich mit ihren Ponys in der Arena im Halbkreis auf. Bunte Trikots und Kappenüberzüge, Strickzügel in den Team-Farben und Mannschaftsflaggen prägten das eindrucksvolle Bild.

+ Seit zehn Jahren Trainerin: Angelique Gaulke. © Schmitz-Franke Für die jüngeren Kibro-Reiter Lukas Haack auf Yasko, Ida Meyer auf Deikira, Mia Röhrig auf Mee, Sarah von Hörsten auf Robin und Anna Hamke auf Bonny begann das Turnier durchwachsen. Anspannung und Nervosität führten zu einigen Fehlern, sodass sie nach dem ersten Lauf mit fünf Punkten Rückstand nur auf dem vierten Platz landeten.

Trainerin Angelique Gaulke, die seit zehn Jahren den Mountie-Nachwuchs betreut, machte der Mannschaft in der Pause klar, dass sie Punkte und Pokal vergessen und mit Spaß und Teamgeist ihr Bestes geben sollte. Mit lachenden Gesichtern ritten die Kinder in den zweiten Lauf, steigerten sich von Spiel zu Spiel und beendeten den zweiten Wettkampfteil mit sieben Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. In bester Stimmung nahmen natürlich die jüngsten Reiter am anschließenden Championatsball im Festsaal Delitzsch teil.

Gute Leistungen zeigte die U14 auch beim dritten Lauf am nächsten Morgen. Der Vorsprung wurde auf elf Punkte ausgebaut. Sehr spannend wurde dann der Finallauf. „Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle,“ resümiert Angelique Gaulke. Das erste Spiel gewann das Team. Drei Spiele wurden als Zweite beendet. Dann folgte eine Pechsträhne, beim Dreibein-Rennen wurde die Mannschaft sogar disqualifiziert. Beim letzten von insgesamt 32 Spielen holte das Team nochmal vier Punkte.

Noch bevor das offizielle Ergebnis verkündet wurde, hatte der Fanclub schon ausgerechnet, dass das Team mit insgesamt 131 Punkten und somit elf Punkten Vorsprung den Meistertitel erkämpft hatte.

Rund 50 Teamkollegen, Eltern und Geschwister stürmten die Arena und jubelten den Deutschen Meistern 2019 zu. „Ich bin unglaublich stolz auf die Kinder, die sich immer gegenseitig motiviert und bis zur letzten Minute gekämpft haben,“ freute sich Angelique Gaulke.

Das Team Kibro’s Future U18-1 gewann das B-Finale; Kibro’s Future U 18-2 landete auf Platz sechs im B-Finale, und die erwachsenen Reiter sicherten sich Platz vier im C-Finale der Offenen Klasse.