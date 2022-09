Keine Nosferatu-Spinne am Kirchwalseder Bullensee

Von: Ann-Christin Beims

Eine Ähnlichkeit ist zwar vorhanden, aber die echte Nosferatu-Spinne (Bild) sieht anders aus, als die von unseren Lesern als eine solche identifizierte. © Landkreis

Die von Lesern unserer Zeitung am Kirchwalseder Bullensee entdeckte Spinne ist keine Nosferatu. Das sagt der Landkreis Rotenburg.

Kirchwalsede – Nicht jeder kennt sich in der Spinnenwelt aus, irgendwie aber auch kein Wunder bei gut 50 000 verschiedenen Arten, die bisher auf der Welt entdeckt und dokumentiert worden sind. Der Naturschutzverband Nabu hatte am Wochenende darüber informiert, dass die Nosferatu-Spinne aus dem Mittelmeerraum mittlerweile in Norddeutschland angekommen sei.

Daraufhin hatten sich Leser bei unserer Zeitung gemeldet, die ein Exemplar bei Kirchwalsede am Bullensee entdeckt haben wollen. Das hätten ihre Nachforschungen im Internet ergeben. Das war allerdings ein wenig zu voreilig, wie weitere Recherchen bei Fachleuten nun ergeben haben.

Denn der Landkreis hat jetzt auf Nachfrage erklärt, dass es sich bei dem abgebildeten Tier nicht um eine Nosferatu-Spinne handelt. „Es wurden bislang keine Funde in unserer Region gemeldet. Die Spinne auf dem Zeitungsfoto ist definitiv keine Nosferatu-Spinne“, betont Landkreissprecherin Christine Huchzermeier. Die Nosferatu-Spinne sei, wie viele andere auch, giftig. Ihr Biss könne die menschliche Haut durchdringen, dieser sei aber wie ein Insektenstich zu behandeln. „Allergiker sollten sich also im Zweifelsfall genauso verhalten, wie sie es bei einem Stich gewohnt sind“, so Huchzermeier.

Die Spinne kann sich nach bisherigen Erkenntnissen begünstigt durch den Klimawandel aber tatsächlich auch in der Region ansiedeln. „Sie ist jedoch keine invasive Art, wie beispielsweise der Waschbär. Aktuell sind keine negativen Auswirkungen auf die hiesigen Ökosysteme bekannt. Dies bleibt jedoch abzuwarten“, hat die Sprecherin beim Veterinäramt in Erfahrung gebracht.

Dennoch könnten auch irgendwann die Menschen im Landkreis eine Nosferatu-Spinne entdecken. Und was dann? „Man sollte Handschuhe anziehen und ein ausreichend großes Gefäß nutzen, um die Spinne einzufangen und danach in ausreichendem Abstand vom Haus wieder frei zu lassen“, hat Huchzermeier als Tipp parat.