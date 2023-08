Keine Hilfe aus Hemsbünde für Kirchwalseder Vorhaben

Von: Tobias Woelki

Teilen

Der Unterhaltungsverband Wümme kann für die Räumung der Gräben und Bäche weiterhin eine Komplettrechnung an den Hemsbünder Bürgermeister schicken. © Woelki

Der Hemsbünder Gemeinderat will weiterhin eine Gemeindemitgliedschaft in den Ungterhaltungsverbänden.

Hemsbünde – Der Sinn einer Gemeindemitgliedschaft in regionalen Wasser- und Bodenverbänden taucht in der politischen Diskussionen seit Jahren immer wieder auf. Ob Sinn oder Unsinn, darüber sind selbst Fachleute völlig unterschiedlicher Ansicht. Die Gemeinde Kirchwalsede hatte jetzt einen Vorstoß unternommen, um als Kommune aus dem Verband auszuscheren. Bürgermeister Friedrich Lüning (BLM) sucht dafür Mitstreiter, um die bei der Gebietsreform Anfang der 1970er-Jahre festgelegte Gemeindemitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden zu kippen. Bei der Gemeinde Hemsbünde findet er sie aber nicht, wie während der vergangenen Sitzung des Rats deutlich wurde. Die Gemeinde hält nämlich an der jetzigen Praxis fest und wird sich der Kirchwalseder Initiative nicht anschließen.

Kommunalpolitiker wollen keine „versteckte Steuererhöhung“

Bei einer Gemeindemitgliedschaft sieht es so aus, dass die Verbände eine Rechnung für die Unterhaltung der Gräben in den jeweiligen Gemeinden an die Bürgermeister schicken. Der muss sie bezahlen und das Geld von den betroffenen Grundstückseigentümern wieder einfordern. Das wiederum sind aber kommunale Einnahmen, die entsprechend bei der Samtgemeinde- und Kreisumlage zu höheren Summen führen. Bei einer Einzelmitgliedschaft bekommen die Flächeneigentümer selber die Rechnung der Unterhaltungsverbände.

Die Mitgliedschaft einfach so kündigen wie bei einer Vereinsmitgliedschaft ist zwar möglich, aber verfahrenstechnisch sehr kompliziert. Da hat der Gesetzesgeber nämlich hohe Hürden eingebaut. „Aus meiner Sicht ist es sinnlos, die Gemeindemitgliedschaft abzuschaffen. Dann müssten wir die Grundsteuer A senken. Und wenn wir das nicht tun, wäre es eine versteckte Steuererhöhung“, meinte Christopher Stein (CDU). Auf Nachfrage von Manfred Struck (SPD) nach den Aufgaben merkte Stein an: „Das Ausbaggern der Gräben und das Mähen der Grünstreifen an den Bächen und Vorflutern erledigen die Unterhaltungsverbände. Für das Wegfahren ist der Grundstückseigentümer verantwortlich.“ Bürgermeister Ludger Brinker (CDU) stellte fest: „Eine Gemeinde alleine kann diese Regelung nicht aushebeln. Es müssten sich viele Gemeinden zusammentun, um gemeinsam über den Städte- und Gemeindebund die Mitgliedschaft zu kündigen. Auch die Samtgemeinde Bothel könnte das nicht alleine.“