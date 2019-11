Keine Belastungen

Große Hoffnung hatte die Region in die Urin-Studie zur Aufklärung der Krebsursachen gesetzt. Nun ist klar: Es gibt keine erhöhten Belastungen mit Benzol oder Quecksilber für Menschen in der Nähe von Erdgasförderanlagen. Trotzdem bleiben weiter viele Fragen offen.

Hannover/Bothel– Den Termin im Gesundheitsministerium in Hannover am Dienstmittag wohnt eine gewisse Geheimniskrämerei bei: Nach den vielen öffentlichen Aufrufen und medienwirksamen Präsentationen zur Studie werden die Daten nur einem kleinen Kreis aus Verwaltung und Verbänden vorgestellt. Unangekündigt erfährt die Öffentlichkeit dann am Nachmittag in einer Pressemitteilung von den Ergebnissen der Human-Biomonitoring-Studie (HBM), mit der im vergangenen Jahr die aktuelle Schadstoffbelastung der im Umfeld von Anlagen der Erdgasindustrie lebenden Menschen untersucht worden war.

Fast 300 Freiwillige hatten sich in der Samtgemeinde Bothel gemeldet, wo 2014 erstmals für die Region eine erhöhte Anzahl von hämatologischen Krebserkrankungen bei Männern aufgefallen war. 101 Probanden wurden ausgewählt, die in der Nähe von Förderanlagen wohnen. Im Sommer und im Herbst 2018 wurden Urinproben sowie Luftproben im Innenraum sowie in der Außenluft gesammelt. Parallel zur Probenahme füllten die Probanden Fragebögen aus, damit bei den Auswertungen individuelle Faktoren kontrolliert werden konnten. Das Ergebnis, auch erstellt mit einer Vergleichsgruppe aus dem Nordkreis, wo keine Förderanlagen stehen: Es gibt keine erhöhten Benzol- und Quecksilberbelastungen für die Bevölkerung in der Nähe von Erdgasförderanlagen. Somit liegen erfreulicherweise für zwei Substanzen, die in der Diskussion um mögliche gesundheitliche Auswirkungen der Erdgasförderung stehen, keine Hinweise auf eine aktuelle Belastung vor, teilt das Ministerium mit.

Auch an Tagen, für die einige Probanden Fackelarbeiten an den Erdgasförderanlagen angegeben hatten, konnten demzufolge keine Erhöhungen von Benzol- oder Quecksilberkonzentrationen nachgewiesen werden. Eine Aussage zur Belastungssituation vor vielen Jahren, in denen spätere Krebserkrankungen ausgelöst worden sein könnten, lasse diese Studie indes nicht zu.

Für Bothels Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle zeigt das Ergebnis „zwei Seiten einer Medaille“. Zum einen scheine eine „Grundlast“ nicht da zu sein, zumindest betrachtet für den Zeitraum der Untersuchung. Andererseits sei weiterhin unklar, ob es nicht „Einzelereignisse“ gebe, die zu „punktuellen Belastungen“ führten. Eberle meint damit explizit Fackelarbeiten an den Förderstationen, bei denen weitgehend unklar ist, welche Schadstoffe freigesetzt werden.

Genau so argumentiert auch Andreas Rathjens, Aktivist und Vertreter mehrerer Bürgerinitiativen gegen die Erdgasförderung. Er sagte zur Veröffentlichung der Studie in Rotenburg: „Wenn nichts gemacht wird auf den Anlagen, kann auch nichts passieren.“ Rathjens hatte in der AG Erdgas des Landkreises schon mehrfach gefordert, mit speziellen Messmethoden bei Abfackelungen die Freisetzung von Schadstoffen genau zu dokumentieren. Die Kreispolitik hat das bisher auch unter Verweis auf die fehlende Zuständigkeit und die Kosten abgelehnt.

Für die Industrievertreter ist die Schlussfolgerung aus der HBM-Studie klar: „Die aktuellen Ergebnisse bestätigen, dass es keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen Kohlenwasserstoffförderung und erhöhten Krebsfällen gibt“, sagt „ExxonMobil“-Sprecher Klaus Torp. „Die Vorverurteilungen unserer Industrie haben sich damit als ungerechtfertigt erwiesen.“ Man hoffe aufgrund dieser Ergebnisse wieder auf ein sachlicheres Miteinander.

Bothels Samtgemeindebürgermeister Eberle ist dagegen eher ratlos. „Wir sind eigentlich nicht viel weiter“, sagt er. Wenigstens könnten die Teilnehmer der Studie nun beruhigter sein. Im Januar soll öffentlich über die Ergebnisse informiert werden.