Kein Spiegel, keine Linie, kein Gatter

Hemsbünde - Von Henning Leeske. Äußerst ernüchternd war für die Hemsbünder Ratsleute das Ergebnis der vergangenen Verkehrsschau in ihrer Gemeinde, an der regelmäßig Vertreter des Landkreises, der Polizei und auch von der Gemeinde selber teilnehmen.

„Die zuständige Behörde des Landkreises sollte eigentlich den Gemeinden dienlich sein und nicht als eine Art Verhinderungsbehörde tätig sein“, fasste Bürgermeister Manfred Struck (SPD) ziemlich zerknirscht das Ergebnis nach der ausführlichen Begehung zusammen.

Der Grund liegt auf der Hand: Denn alle Vorhaben des Hemsbünder Gemeinderats wurden abgelehnt. Die Gemeindevertreter waren im Vorfeld von den Anwohnern aufgefordert worden, eine Regelung zu schaffen, dass die Fußgänger die Hemsbünder Hauptstraße im Bereich der Kreuzung mit dem Alten Mühlenweg sicher queren können. Bei den Kommunalpolitikern und auch bei den Anwohnern stand ein einfacher Spiegel oben auf der Prioritätenliste.

„Aber Spiegel wurde einfach und rigoros abgelehnt“, sagte der Wegeausschussvorsitzende Michael Klug (SPD). Stattdessen habe die Verkehrsbehörde des Landkreises eine Querung in der Nähe der Brücke vorgeschlagen. Bis dorthin müsste aber ein rund 60 Meter langer Bürgersteig gebaut werden, der natürlich ins Geld gehe.

„Das sind allerdings immense Investitionen so ähnlich wie in der Tempo- 30-Zone in Wensebrock mit Verschwenkungen“, zeigte Struck sein Unverständnis.

Der zweite Vorschlag, in Hastedt eine durchgezogene Linie auf der Kreisstraße zu installieren, um das Überholen an der unübersichtlichen Stelle zu verhindern, wurde ebenfalls abgelehnt. „Ein Argument der Behörde unter anderen war die Aussage: ,Da ist noch nie etwas passiert‘“, berichtete Struck kopfschüttelnd.

Eine weitere Hiobsbotschaft kam aus Hannover von der Verkehrsbehörde bezüglich der Verkehrsbaken oder Schräggatter für die Ortseinfahrten in Worth, Hastedt und Hemsbünde. „Das Land lehnt die Maßnahmen ab. Da müssen wir jetzt nachdenken, wie wir weiter verfahren“, so Struck.

Diese Art einer optischen Verengung der Fahrbahn durch entsprechende Leitpfosten wird in skandinavischen Ländern praktiziert, und Hemsbünde wollte eine Vorreiterrolle im Landkreis hinsichtlich dieser besonderen Verkehrsführung übernehmen.