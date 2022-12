„Kein Hauch von Wasser“ in Kirchwalseder Gräben

Von: Judith Tausendfreund

In diesen Gräben im Bereich des Naturschutzgebietes Weißes Moor fließt schon lange kein Wasser mehr. © Luttmann

Rolf Luttmann aus Kirchwalsede hat ein Jahr lang einen Graben am Weißen Moor beobachtet. Sein Fazit: „Kein Hauch von Wasser.“ Und das ist offenbar in vielen Gräben der Gemeinde so.

Kirchwalsede – Der Klimawandel steht zwar in Anbetracht von Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise aktuell nicht mehr so im Fokus, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Dennoch bleibt das Thema hochaktuell – auch auf dem Land wie in Kirchwalsede. Dies zeigt jetzt eine Diskussion, die im Rat der Gemeinde geführt worden war.

Ratsfrau Gabriele Hornhardt (BLM), in der Natur zuhause wann immer es ihre Zeit zulässt, berichtete, dass Wasser in der Gemeinde an allen Ecken und Enden fehle. „Immer mehr Gräben sind völlig trocken“, habe sie während ihrer Spaziergänge festgestellt.

Sie erinnerte ihre Ratskollegen an einen Vortrag, den Lasse Störmer, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbands Mittlere Wümme gehalten habe. „Das reguläre Wassersystem kommt durch den Klimawandel gehörig ins Wanken.“ Diese Erkenntnis hat Hornhardt aus den Ausführungen des Fachmanns gewonnen. Der Grundwasserspiegel würde weiter sinken und „unsere Kinder werden das extrem merken“, so die Politikerin. Sie forderte ihre Kollegen darum auf, dass auch das Thema Bau eines Regenrückhaltebeckens darum dringlich angefasst werden müsse.

Rolf Luttmann, bis vor wenigen Monaten auch im Kirchwalseder Rat aktiv, meldete sich während der Einwohnerfragestunde zu Wort. Denn er hatte sich intensiv mit der Wasserproblematik auseinandergesetzt. „Das ganze Jahr über habe ich einen Grenzgraben zwischen dem Naturschutzgebiet Großes und Weißes Moor und der Gemeinde Kirchwalsede beobachtet und dabei zahlreiche Fotos angefertigt, um den Zustand des Grabens zu dokumentieren.“ Sein Urteil ist ernüchternd: „Da fließt nichts mehr ab, da ist kein Hauch von Wasser drin“, so Luttmann.

Vielleicht kann sich unser Gemeinderat mal mit den Kollegen in Kirchlinteln in Verbindung setzen, um gemeinsam nach Lösungen des Problems zu suchen.

Alle zwei Wochen habe er den Graben fotografiert, aber nie habe er das aufnehmen können, wofür der eigentlich gedacht ist: nämlich um Niederschlagswasser aufzunehmen und abzuleiten. Luttmann betonte, dass sich auch die Politik in der Nachbargemeinde Kirchlinteln mit der Thematik befasst habe, da Wassermangel ja eher ein überregionales Problem sei. „Vielleicht kann sich unser Gemeinderat mal mit den Kollegen dort in Verbindung setzen, um gemeinsam nach Lösungen des Problems zu suchen.“

Angesichts des fehlenden Wassers überall könne man den Verband auch auflösen, nahm Luttmann mit einem Augenzwinkern den Wasser- und Bodenverband Mittlere Wümme in den Fokus. Früher habe man das Problem gehabt, mit dem „zu viel“ an Wasser umzugehen, heute gebe es das Problem nicht mehr.

„So weit sind wir natürlich noch nicht“, widersprach Bürgermeister Friedrich Lüning (BLM) der Idee einer Verbandsauflösung. Er bestätigte aber die Wichtigkeit des Themas und auch die Anregung, Vertreter des Unterhaltungsverbands im kommenden Jahr in eine Ratssitzung einzuladen, um darüber genauer zu informieren. „Denn auch ich habe festgestellt, dass besonders in diesem Jahr erheblich Niederschlagsmengen fehlen.“ Darum werde das Gremium sich 2023 intensiv damit beschäftigen.