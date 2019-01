EU-Region Hohe Heide: Die Kasse ist voll

Bothel - Von Tobias Woelki. Geld ist da - und zwar reichlich. „Bis 2023 haben wir noch Zeit, verschiedene Projekte zu realisieren“, sagt Guido Pahl aus Bothel, Regionalmanager der EU-Region Hohe Heide, die von Schneverdingen bis Kirchlinteln und von Hemsbünde bis Visselhövede reicht. „Dazu stehen uns 2,4 Millionen Euro zur Verfügung.“

Landesweit gilt die Hohe Heide als Vorzeigeregion, weil sie viele Projekte in die Hand nimmt und ruckzuck umsetzt. Das ist unter anderem auch das Verdienst des Regionalmanagers Guido Pahl, der sich emsig um die Projekte kümmert. Das falle auch in der Landeshauptstadt Hannover auf, von wo das Geld der EU verteilt werde, so Pahl.

„Wir haben nun das erste Jahr der neuen Förderperiode abgerechnet. 30 Projekte sind bewilligt worden“, bilanziert Guido Pahl zufrieden. „Als Region haben wir zehn kommunale sowie 20 Projekte im privaten Bereich mitfinanziert. Das ist landesweit einzigartig. Private Vorhaben - auch die von Vereinen - werden mit 80 Prozent gefördert.“ So wurden 418.300 Euro ausgegeben. Die Hohe Heide profitiert auch von Finanzmitteln, die andere Förderregionen nicht angefordert haben. „Aus dem Topf haben wir 100.000 Euro bekommen“, freut sich Pahl.

Dieser Erfolg liege unter anderem auch darin begründet, dass „unsere Gremien sich durch eine hohe Entscheidungsfreude auszeichnen“.

Vor dem Hintergrund einer Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung am gesellschaftlichen Leben, achtet die Hohe-Heide-Region zum Beispiel penibel darauf, genau diese Menschen in die Projekte einzubinden. Dazu hat sie eigens eine vielköpfige Arbeitsgruppe Inklusion eingerichtet.

Viele interessante Projekte hat die Hohe-Heide-Region im vergangenen Jahr wohlwollend begleitet. „So unter anderem die Finanzierung eines Lebensmittelhändlers aus Neuenkichen, der mit seinem Verkaufswagen Dörfer im Rotenburger Raum und im Heidekreis bereist und sie mit Dingen des täglichen Bedarfs versorgt“, erläutert Pahl. EU-Gelder flossen oder fließen in den Umbau des Schützenhauses in Kettenburg, in den Bau des neuen Sport- und Schützenzentrums in Jeddingen, in den Dorftreffpunkt in Westerwalsede, in die Kunststoff-Holzbrücke über die Wiedau in Hemsbünde, in ein rollendes Ameisenmobil oder in eine Privatmaßnahme zum Erhalt der alten Schule in Nindorf.

Pahl hat aber noch eine gute Nachricht, denn ab diesem Jahr werden die Finanzierungsmodalitäten für Maßnahmen im privaten Raum und für Vereine noch interessanter: „Bislang mussten sie 20 Prozent der Kosten als Kofinanzierung über Kommunen, Stiftungen oder Sponsoren aufbringen. Jetzt übernimmt das Land die Hälfte der Kofinanzierung. Das heißt: Vereine und Privatleute brauchen nur noch zehn Prozent der Kofinanzierung beisteuern und werden finanziell entlastet. Das Land Niedersachsen würdigt so das Engagement im Leader-Programm“, so Pahl.