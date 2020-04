Die Kamera ist immer dabei

Bothel – Sprichwörtlich hat es irgendwann Klick gemacht bei Eckhard Bodemer aus Bothel. Seit Jahrzehnten ist er begeisterter Hobbyfotograf mit hohem Anspruch und seit 1988 hat er regelmäßig Veranstaltungen und wichtige Ereignisse in seinem Heimatort Bothel fotografisch festgehalten.

Früher war er beruflich im Außendienst tätig und musste deswegen mit der malerischen Landschaft zwischen Rodau und Wiedau bei der Motivsuche vorliebnehmen, weil er viele Events durch den Job verpasste. „Die Landschaft war auch am Vormittag da und konnte dann von mir fotografiert werden“, erinnert sich Bodemer.

1988 hat dann alles mit den ersten Bildern des Botheler Dorfabends begonnen und es kamen immer mehr Veranstaltungen dazu. Wenn die Arbeit es nicht anders zuließ, wurde zunächst dennoch der Fokus der Kamera mehr auf die Landschaft in der Samtgemeinde Bothel gerichtet. Mit dem Ruhestand war dann aber auch mehr Zeit für die Highlights des gesellschaftlichen Lebens in Bothel gekommen und Bodemer fehlte auf fast keiner Festivität des Ortes.

Besonders die Höhepunkte wie das Kreisfeuerwehrfest 2005 oder das Kreisschützenverbandsfest 2012 hielt er für die Nachwelt als Fotografie fest. „Bei allen wichtigen Ereignissen für den Ort war ich dabei“, so Bodemer. Schließlich sei er auch in vielen Vereinen Bothels aktiv, von der Feuerwehr über den TuS, dem Schützenverein bis zur Chronikgruppe im Heimatverein. Für das Nachschlagewerk über die Historie des Dorfes ist Bodemers Repertoire an Aufnahmen natürlich besonders wertvoll, sodass er mit seinen Mitstreitern derzeit an einer neuen Auflage über die Geschichte der Vereine in Bothel arbeitet, die schon sehnsüchtig von den Einwohnern erwartet werde.

Gerne erinnert sich der Hobbyfotograf auch an das Edeka-Cuprennen 2006 mit Seifenkisten: „Das waren schöne Motive an der Wiedau, als selbst der große Indianerhäuptling an den Start ging.“ Einige der damals noch jungen Teilnehmer feiern heute schon ordentlich mit bei der traditionellen Faschingsfeier der TuS Bothel in der Karnevalszeit.

Denn dort ist Bodemer natürlich den ganzen Abend vertreten – immer mit der Kamera vor dem Auge. Bei der großen Sause mit vielen bunten und kreativen Kostümen wurde auch 2015 schon „zusammen nach Sansibar gerudert“, wie es Bodemer fototechnisch festhielt. Aber nicht nur Feierlichkeiten hat er in den vielen Jahren abgelichtet, sondern auch unerfreuliche Geschehnisse, wie das große Feuer eines Reetdachhauses im Ort am 16. Juli 2006. Ganz spektakulär war natürlich auch der 100. Jahrestag des Schützenvereins 2012 mit unzähligen Gästen aus dem ganzen Altkreis Rotenburg. „Trotz größter Bemühungen konnte ich die riesige Menschenmenge diesmal nicht komplett vor die Linse bekommen. Die Stimmung angesichts der großen Umzüge im Ort habe ich dennoch gut eingefangen“, erinnert er sich.

Neben den vielen Feiern vom Weihnachtsmarkt, Osterfeuer bis zum Maibaumaufstellen unter der Regie des Heimatvereinsvorsitzenden Heinz Meyer hat der Lichtkünstler aber auch die kleineren Aktivitäten mit der Kamera festgehalten – angefangen hatte er mit einem Canon-Apparat, war später allerdings Fan von Minolta und stieg während der Digitalisierung der Fotografie auf die beiden Marken Panasonic und Sony um. Damit hielt er dann beispielsweise auch das Männerturnen im vergangenen Jahr mit rüstigen Herren im besten Alter am Sportgerät fest.

Auf die Frage nach seinem Lieblingsfoto unter den tausenden Aufnahmen antwortete er relativ flott: „Das ist das Foto des Musikzuges Bothel mit dem Erntekönig Dirk Precht vor dem Botheler Landhaus.“ Sicher werden in den nächsten Jahren noch viele Favoriten zu seiner Sammlung kommen, weil Bodemer auch in Zukunft immer den Auslöser drücken wird, wenn in Bothel etwas los ist. Und hoffentlich dauert es angesichts der Pandemie nicht mehr allzu lange.