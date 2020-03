Das Jubiläum wird groß gefeiert

Bothel - Von Tobias Woelki. Der mitgliederstärkste Verein in der Samtgemeinde Bothel feiert Geburtstag. Vor 100 Jahren aus der Taufe gehoben, begeht der TuS Bothel mit seinen mehr als 1 200 Mitgliedern dieses Jahr dieses große Jubiläum. „Wir feiern diesen Anlass mit einer Reihe von Veranstaltungen über das gesamte Jahr hinweg und einem Festakt im Juli“, erklärt Vereinsvorsitzender Jens Heitmann.

Die Planungen laufen bereits seit dem vergangenen April. „Wir haben uns für eine Veranstaltungsreihe und eine Jubiläumsfeier entschieden, um mit möglichst vielen zu feiern und uns auch als Verein der Öffentlichkeit vorzustellen“, sagt Heitmann. Der TuS-Chef ergänzt: „Zu unserem Vereinsjubiläum werden wir am 11. Juli ab 18 Uhr in einem großen Festzelt neben dem Bürgerhaus einladen. An diesem Abend stellen sich unsere Abteilungen vor, und wir gehen kurz auf die Vereinsgeschichte ein. Nach den Grußworten klingt der Abend mit Musikbegleitung allmählich aus.“

Bei dem Rückblick werden zwei Mitglieder besonders erwähnt: Erwin Bock und Heinrich Hielscher. „Erwin Bock hat den TuS nach dem Krieg mit weiteren Bothelern wiederbegründet. Er ist noch der einzige lebende Zeitzeuge und leistete viele Jahrzehnte Vorstandsarbeit“, lobt der Vorsitzende Bocks Verdienste. Heinrich Hielscher kam 1947 zum Sportverein. „Sie sind Männer der ersten Stunde, die heute noch da sind“, so Heitmann.

Der Reigen mit Veranstaltungen im Jubiläumsjahr hat bereits mit einem Kinoabend im Sporthaus, organisiert durch den Musikzug, im Januar begonnen. Anfang Februar folgte ein Vortrag zum Thema „Gesunde Ernährung“, den die Turn- und Sportwartin Uta Höhns ausrichtete. Zum Jubiläum bietet der TuS Bothel zwei Erste-Hilfe-Lehrgänge an. Der erste ist bereits durch, der zweite ist für den 10. Oktober terminiert. „Zur Jubiläums-Kohltour Ende Februar kamen 170 Mitglieder. Wir waren begeistert“, strahlt Heitmann. Als jüngste Aktion hatte der TuS am Samstag in die große Turnhalle bei freiem Eintritt zu einem Pilates- und Gesundheitstag eingeladen.

Aber auch darüber hinaus stehen einige besondere Veranstaltungen an. Zum Jubiläum richten die Botheler Leichtathleten die Kreismeisterschaft im Vierkampf für das Alter U10 bis U16 aus. Am 9. Mai steht ein Seminar „Die homöopathische Haus- und Notfallapotheke“ auf dem Programm. Ein besonderes Ziel hat sich der Verein außerdem gesetzt: Im Jubiläumsjahr wollen sie 100 Sportabzeichen abnehmen.

Ein Jahr gefüllt mit vielen Veranstaltungen und Sportangeboten

Unter dem Titel „Detox-Special“ lädt Uta Höhns zu kostenfreien Pilates-Einheiten ein. Für Läufer und Walker organisiert Uta Höhns am 28. März von 14.30 einen solchen Workshop. Am 29. März richtet die JFV Wiedau-Bothel zusammen mit den „Rabauken“ des FC St. Pauli den Funino-Cup aus. Ab 31. März heißt es beim TuS Plogging. An vier Terminen ist jeder eingeladen, ausgestattet mit Handschuhen und Müllsäcken zu joggen und dabei den Unrat in der Landschaft aufzusammeln. Vom 6. bis 8. April steht das Fußballcamp für den jungen Fußballnachwuchs mit den Rabauken des FC St. Pauli auf dem Programm. Am 17. April lädt der Musikzug zum „Ehemaligen“-Abend ab 18.30 Uhr ein. Am 20. April bietet Uta Höhns „Walking für Anfänger“ an. Am 9. Mai steht ein Seminar „Die homöopathische Haus- und Notfallapotheke“ auf dem Programm. Am 13. Juni laden die Fußballer aus Anlass des 25. Jahrestages des Titelgewinns in der Bezirksliga zu einem Turnier ein. Am 4. Juli organisiert der TuS ein Dorfsportfest mit Rundfahrten mit dem Trike. Den Samtgemeindepokal richtet der Verein vom 17. bis 25. Juli aus. Danach folgt ein Fußball-Juniorenturnier am 22. August. Weitere Veranstaltungen komplettieren das Programm. Den Abschluss bildet das Konzert des Musikzuges am 28. November ab 14.30 Uhr.