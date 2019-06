100 Jahre ein starker Verein

TuS Kirchwalsede feiert mit mehr als 150 Gästen Jubiläum

+ Jörn Leiding (l.), Vorsitzender des Kreissportbundes Rotenburg, überreicht die Plakette an Hans-Joachim Schoft, Vorsitzender des TuS Kirchwalsede. Fotos: Woelki

Kirchwalsede - Von Tobias Woelki. Ein ganzes Jahrhundert alt, aber stets jung geblieben: In einem Doppeljubiläum feierte der TuS Kirchwalsede am Samstagnachmittag im Schützenhaus sein 100-jähriges Vereinsbestehen und der FC Walsede seinen 20. Geburtstag. „100 Jahre TuS Kirchwalsede bedeuten 100 Jahre Freud und Leid, Emotionen und Geschichte“, begrüßte Hans-Joachim Schoft, Vorsitzender des TuS Kirchwalsede, die mehr als 150 Gäste und erinnerte kurz an die bewegte Vereinshistorie, um zu erklären: „Die Liebe zum Sport verbindet Alt und Jung. Doch wir haben einen Traum: ein Vereinshaus. Vielleicht lässt sich der Traum realisieren.“