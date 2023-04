In Bothel gibt‘s Streit um den Rathaus-Anbau

Von: Henning Leeske

Im ehemaligen Botheler Ratssaal sind bereits Arbeitsplätze der Verwaltungsangestellten eingerichtet worden. © Leeske

Die Verwaltungsmitarbeiter im Botheler Rathaus leiden unter Platzmangel. Mit einem Anbau soll das Problem gelöst werden, doch der kostet natürlich Geld. Im Samtgemeinderat wurde daher über die Investition diskutiert, eine Mehrheit sprach sich am Ende für das Projekt aus.

Bothel – Die Verwaltung im Botheler Rathaus braucht mehr Platz, darum hat der Samtgemeinderat während der vergangenen Sitzung mehrheitlich beschlossen, die Freigabe für den Planungsentwurf zu erteilen. Bei 15 Ja-Stimmen gab es drei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen von Gabriele Hornhardt (Gruppe Grüne/BLM/FDP) und Uta Tümler (Gruppe SPD/Liste). Das umfangreiche Bauprojekt, mit dem frühestens Ende des Jahres begonnen werden kann, soll ersten Schätzungen zufolge 1,45 Millionen Euro kosten.

Klar, dass angesichts der aktuellen Haushaltslage dieses Vorhaben für viel Diskussionen bei den Kommunalpolitikern sorgte, obwohl die Pläne in einer Arbeitsgruppe des Rates und in interfraktionellen Sitzungen schon weit gediehen waren. Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle stellte dennoch das Vorhaben und dessen Kostenschätzung kurz vor. Für 381 Quadratmeter neue Nutzfläche soll es einen Anbau im südwestlichen Flügel des Bestandsgebäudes geben. Dort werden dann mehrere Büroräume, ein Sitzungsraum und ein Trauzimmer entstehen, wobei die letzten beiden Räume anhand einer mobilen Trennungswand bei Bedarf auch zu einem großen Ratssaal zusammengelegt werden können. Der alte Ratssaal wird derzeit schon als Büro genutzt, was dauerhaft so bleiben soll. Der neue Anbau soll auch einen separaten Eingang bekommen, damit die Feiergesellschaften direkt in das Trauzimmer gelangen können. Die Polizeiwache soll am gewohnten Ort bleiben, aber die Polizeigarage könnte auf die andere Straßenseite zur Feuerwehr wandern, wodurch die Brandschützer zusätzliche Lagerräumlichkeiten bekämen.

Dirk Eberle warnt vor Überbelegung

„Wenn wir alle offenen Stellen besetzt haben, sind wir überbelegt. Der Ratssaal wurde bereits umgebaut, um überhaupt über die Runden zu kommen“, erläuterte Eberle. Eine Erweiterung ins Dachgeschoss sei aufgrund fehlender Fluchtwege nicht möglich.

Uta Tümler äußerte Kritik, dass das Thema vorher nicht im Planungsausschuss behandelt worden sei. Und: „Der alte Ratssaal ist ein dunkles Loch mit seiner Ausrichtung nach Norden“, sprach sie sich gegen die weitere Verwendung des Raums für Büros aus. Sie ist gegen die kostspieligen Fenster mit Aluminiumrahmen, die auch noch bodentief geplant seien, weil dies eine Klimaanlage erfordere, die sie aus energetischen Gründen ablehne. „Wo ist der Sparwille geblieben? Wir sind jedes Mal größer geworden“, resümierte sie.

Grundriss des geplanten Anbaus. © Leeske, Henning

„Alle diese Themen wurden bereits abgewogen. So wurde die zusätzliche Behindertentoilette schon eingespart“, entgegnete Eberle. Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe sei von allen Fraktionen getragen worden. Zu den Fenstern wurde er deutlicher. „Die Alufenster sind unverwüstlich. Die Holzfenster in meinem Büro sind nach 20 Jahren kaputt und müssen getauscht werden, obwohl sie regelmäßig gestrichen wurden.“

Nicht alle Ratsmitglieder sehen die Notwendigkeit

„Das Rathaus war noch nie wegen Überfüllung geschlossen. Nur bei der Kfz-Zulassung gab es Schlangen“, schilderte Gabriele Hornhardt ihre Wahrnehmung zur räumlichen Auslastung. „Der Häuptling will offenbar nicht ohne seine Indianer sein“, wurde sie in Richtung Eberle persönlich. Die Kirchwalsederin ist der Meinung, dass in einigen Jahren gar nicht mehr so viele Verwaltungsmitarbeiter nötig sein würden, weil viele Dinge online liefen. Darum plädierte sie dafür, zu prüfen, ob nicht Teile der abgebrannten Botheler Kita angemietet werden könnten. Sie ließ offen, welche Sanierungskosten diese Idee nach sich ziehen würde. Hornhardt kündigte aber an, eine Einwohnerbefragung zu dieser Baumaßnahme zu beantragen.

Die SPD-Fraktion befürwortet die Erweiterung, weil das Rathaus auch eine Repräsentationsaufgabe erfülle. „Das Ergebnis im Ausschuss wäre auch kein anderes gewesen“, sagte Erika Schmidt (SPD) zur Kritik an der Arbeitsgruppe. „Immer mehr Aufgaben gehen auf die Samtgemeinde über. Wir müssen auch ein attraktiver Arbeitgeber sein, um überhaupt qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Mit dieser Investition schaffen wir Werte“, sagte Ursula Hoppe (CDU).

„Je länger es dauert, desto teurer wird es. Später wird es sicher nicht günstiger“, machte Bürgermeister Eberle den Ratsleuten vor der Abstimmung deutlich.