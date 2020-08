Im Zeichen der Friedensglocke

Hemslingen – Friedbert Enders ist im Dauerstress. Ausgerüstet mit seiner orangenen Warnweste, dem Laptop und Handy hat er alle Hände voll zu tun, den Pferdetreck des Vereins „Friedensglocken“ zu organisieren. „Ich bekomme von allen Seiten Anrufe: Bürgermeister, Ordnungsamt, Polizei“, sagt der Organisator der religiösen Kutschentour durch den Norden beim Zwischenstopp auf dem Sportplatz in Hemslingen.

Gestartet sind die fünf Kutschen und die weitere Entourage am 2. August in Hamburg auf dem Heilig Geist Feld. Ziel der Reise ist Marienfließ in gut zwei Wochen. 20 Kommunen in den Bundesländern Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg werden in der Zeit angefahren zum Rasten und Übernachten. Mit dabei sind 20 Teilnehmer, die sich aus allen Ecken des Landes zusammengefunden haben.

In Hemslingen finden sie beste Bedingungen vor für eine Nacht Verschnaufpause. Bürgermeister Henry Gerken heißt die Gäste Willkommen und kümmert sich um alles. Die Pferde finden auf der benachbarten Wiese ihren Platz und die Zelte werden aufgebaut. Während andere Orte einen Besuch der „Friedensglocken“ abgelehnt haben, ist das für Gerken kein Problem. „Wenn die Großen nicht wollen, kommen eben die Kleinen ins Spiel. Es kam überraschend für uns. Aber wir finden es toll, diese netten Leute bei uns begrüßen zu können“, sagt er. Als Dank bekommt er – wie jeder Ortsvorsteher, bei dem gerastet wird – von Enders eine kleine Friedensglocke überreicht.

Um die dreht sich schließlich alles bei der langen Reise. Aus geschmolzenen Granaten und verschiedenen Patronen aus dem Zweiten Weltkrieg ist die Glocke im Juni entstanden. Sie wird nun auf einem separaten Wagen mitgefahren. Sie soll den völkerverbindenden Fiedensgedanken symbolisieren.

Überhaupt lebt die Kutschfahrt von Symbolen. Bei jeder Ankunft am Abend ist der Ablauf ähnlich. Die Pferde werden versorgt und geduscht, die Glocke übergeben. Danach gibt es einen Vortrag über den mehrere Monate dauernden Pferdetreck 2018 von Brück nach Weliki Nowgorod in Russland und gemeinsam mit den Einheimischen wird ein Friedensbrot gegessen. Dafür ist Karl-Dietmar Plentz der Fachmann. Er hat eine eigene Bäckerei. „Pferdefreund bin ich eigentlich gar nicht“, sagt er und lacht. „Aber als engagierter Christ bin ich super gerne dabei und finde es toll, überall so leidenschaftliche Gastgeber zu treffen.“

Die sind in Hemslingen vorhanden, denn Frieden ist in dem kleinen Dorf ein großes Thema. „Bei uns ist ja in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs noch sehr viel kaputt gemacht worden. Deshalb sind wir bei sowas sehr offen“, sagt Bürgermeister Gerken.

Er wünscht den Gästen viel Erfolg für ihr großes Vorhaben. Die „Friedensglocken“ wollen 2025 – 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – nach Jerusalem trecken. „Dafür machen wir bei dieser Tour Werbung und hoffen, dass der ein oder andere dann mitkommt“, sagt Organisator Enders und muss sich schon wieder um die nächsten Dinge für die Reise kümmern. vw

+ Karl-Dietmar Plentz ist der Friedensbrot-Bäcker. © -

+ Hat eine kleine Friedensglocke als Geschenk dabei: Friedbert Enders. © -

+ Die Pferde bekommen eine kalte Dusche. © Wuttke