Ein Hingucker unter den Friedhöfen

Hasseler Ruhestätte wird 75 Jahre alt / Heide ist bestimmende Landschaftsform

+ Eine Kirche als Vorbild: Der Heidefriedhof in Hassel wird am Samstag 75 Jahre alt. Foto: Leeske

Hassel - Von Henning Leeske. Die letzte Ruhestätte in Hassel ist eine Besonderheit unter den Friedhöfen. Der Heidefriedhof wurde in den Jahren 1943 bis 1944 in Eigenleistung der Bürger angelegt. Der 75. Geburtstag wird am Samstag ab 11 Uhr mit einer Andacht und der Musik des Posaunenchors der Kirchenregion Rotenburg gefeiert.